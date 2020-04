Eder et son accordéon, défenseurs de l’Amazonie brésilienne

▲ Eder Rodrigues do Nascimento, 60 ans, joue ses chansons d’accordéon sur la déforestation et le changement climatique Photo .

Journal La Jornada

Mercredi 22 avril 2020, p. 8

Brésil. Son accordéon est presque aussi large que son canoë, et sa musique s’élève au-dessus de la cime des arbres: Eder Rodrigues do Nascimento, 60 ans, pagaie pendant des jours en chantant des vers sur la protection de l’Amazonie brésilienne.

La nature dépend de vous, laissez-la vivre, le monde entier la remerciera également, avec le plus grand plaisir, elle chante en naviguant sur les eaux du Yuruá, affluent de l’Amazonie, à travers des villages de maisons sur pilotis.

Passer d’une ville à une autre prend parfois plusieurs jours de navigation.

Ce n’est que dans son modeste canoë en bois que l’accordéoniste Eder, comme on l’appelle, se sent impuissant face à la déforestation et à l’exploitation minière illégale.

Mais il symbolise la résistance de ceux qui vivent en symbiose avec la nature et qui attirent l’attention à l’occasion de la célébration du Jour de la Terre aujourd’hui.

Dans mes chansons, je parle de préserver la nature. Je conseille gratuitement à chacun de faire comme moi: ne pas allumer de feu, ne pas polluer l’eau, ne pas couper d’arbres. Il faut quitter les arbres, ce sont eux qui vont sauver le monde, dit-il.

Cet homme métis au visage maigre réside à Boa Vista, un village qui fait partie de la réserve naturelle d’Uacari, dont les habitants vivent principalement de la pêche et de la cueillette.

Le terrain s’assèche à cause de la déforestation. Nous sommes très inquiets, car nous vivons dans la jungle, regrette-t-il.

Voici venir des maladies que personne ne connaît, parfois des gens meurent sans savoir de quoi ils sont morts, insiste l’accordéoniste.

Les habitants du bassin amazonien sont particulièrement vulnérables au nouveau coronavirus, qui a tué près de 200 personnes dans l’État d’Amazonas, où vit Eder.

Ceux qui visitent l’Amazonie viennent au paradis, ceux qui vivent en Amazonie sont déjà au paradis, si vous voulez connaître la biodiversité, vous êtes invité à venir avec moi, le musicien fredonne les yeux brillants quand il voit que les jeunes des villages s’identifient avec les paroles de leurs chansons.

La déforestation et les incendies de forêt ont considérablement augmenté depuis l’arrivée au pouvoir en janvier 2019 du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, dont la politique environnementale est critiquée à l’intérieur et à l’extérieur du Brésil.

De nombreuses ONG l’accusent de vouloir donner le poumon de la planète aux sociétés minières et à l’agro-industrie, qui avancent à travers des territoires prétendument réservés aux peuples autochtones.

