Edgar Wright dirigera une comédie de science-fiction à cinq!

Après un partenariat avec le distributeur Focus Features pour sa célèbre trilogie des trois saveurs Cornetto, Edgar Wright (Baby Driver) Se réunit avec le studio pour diriger une adaptation du premier roman de Simon Stephenson Définir mon cœur à cinq, selon Deadline.

Reste à paraître, le roman se déroule dans l’avenir «trop humain» de 2054 et suit Jared, un androïde qui se lance dans une quête pour convaincre les humains que lui et son espèce devraient avoir la possibilité de se sentir après avoir subi le sien. réveil émotionnel déclenché par son introduction aux films des années 80 et 90 qui mène à une aventure à travers la côte ouest de l’Amérique. Après la conclusion du voyage, Jared devient déterminé à écrire un scénario de film qui changera le monde.

Les droits sur le roman ont été récemment acquis par Focus Features, Working Title Films et Complete Fiction Films, qui ont signé Baby Driver le réalisateur Wright dirigera le projet tandis que Stephenson lui-même adapte le scénario de son propre manuscrit. Le roman devrait être publié plus tard cette année par Hanover Square Press de HarperCollins aux États-Unis et 4th Estate au Royaume-Uni.

Focus Features et Wright ont travaillé ensemble pour remonter à son deuxième long métrage, le classique romantique de la zomédie Shaun des morts, suivi du reste de la trilogie Cornetto Hot Fuzz et La fin du monde, avec Working Title ayant également produit les deux derniers titres et son thriller de casse nominé aux Oscars Baby Driver. Le prochain projet de Wright, le thriller psychologique La nuit dernière à Soho avec Anya Taylor-Joy (Les nouveaux mutants) et Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), est produit par Working Title et est distribué par Focus Features.

