Edgar Wright s’est entretenu avec des cinémas au sujet du retour de la magie des films / films

Edgar Wright est un champion de l’expérience théâtrale. En plus de vouloir que le public voie les films qu’il réalise sur grand écran, de Shaun of the Dead à Baby Driver, il est un cinéphile dans l’âme et a toujours aimé la magie du grand écran. Malheureusement, les chaînes de théâtre continuent de faire un voyage au théâtre plus cher, plus gênant et beaucoup moins magique qu’auparavant. Mais Wright a parlé avec des propriétaires de théâtre au Royaume-Uni pour les encourager à ramener la puissance du cinéma sur grand écran afin de séduire le public qui trouve que les services de streaming à domicile sont une meilleure option ces jours-ci.

Deadline et ScreenDaily ont attiré notre attention sur Edgar Wright s’adressant à un public d’exposants à la conférence de la UK Cinema Association (UKCA). Wright était le conférencier principal, et il a exprimé son désir de remettre la magie dans l’expérience théâtrale.

Wright va au cinéma au moins une fois par semaine, ce qui est quelque chose de rare parmi les initiés de l’industrie comme lui. Le réalisateur a expliqué:

«Je suis toujours étonné dans cette industrie, à Londres et surtout à Hollywood également, par le nombre de personnes qui travaillent dans l’industrie, les producteurs et les réalisateurs, qui ne vont pas réellement voir des films avec un public. C’est peut-être parce qu’ils ont des salles de projection privées ou des installations sophistiquées à la maison. J’ai une fantaisie installée chez moi mais je sors toujours au cinéma parce que je veux le voir [a film] avec une foule. C’est vraiment important pour moi. Je veux toujours avoir le même frisson que j’ai eu en regardant Star Wars quand j’avais trois ans. »

Mais vous devez faire entrer le public dans les salles avant de pouvoir vivre ce genre de sensations fortes, et c’est là que les salles ont du mal. En tant que cinéphile habitué, Wright a reconnu que l’expérience théâtrale n’offrait pas la grande évasion dont elle était habituée. Le directeur a imploré les propriétaires de théâtre britanniques présents:

«Tout ce que vous pouvez faire pour rendre cette magie est vraiment important. Vous ne voudriez pas perdre la bataille contre Netflix parce que les gens vont au cinéma et ont l’impression de ne rien tirer de l’expérience. Il doit y avoir une raison pour laquelle vous voulez venir dans cette salle et ne pas la regarder sur un iPhone dans le train. »

Quand les gens paient de plus en plus pour des billets de cinéma et des concessions et qu’ils obtiennent une expérience de moindre qualité dans les salles, pourquoi reviendraient-ils? Les cinémas doivent intensifier leurs efforts et faire en sorte que l’expérience en vaille la peine. Ils aiment se plaindre du fait que des services de streaming comme Netflix enlèvent une part importante de leur entreprise, mais les gens qui diffusent davantage vont plus au cinéma, donc le problème est clairement ailleurs. Wright lui-même a même faim d’une pause de Netflix:

«J’aime regarder des choses sur Netflix, mais à un certain moment, je dois sortir de mon canapé. J’aime aller au cinéma. La télévision et le streaming font tellement de bruit, [but] J’ai toujours essayé de faire des films que vous avez envie de voir sur grand écran. “

C’était certainement le cas de Baby Driver, avec une campagne de marketing qui implorait le public de le voir «haut et fort» dans les salles. Et nous espérons certainement que ce sera le cas du prochain film d’Edgar Wright, le thriller Last Night in Soho, qui est actuellement en post-production. Mais peu importe à quel point le grand écran pourrait être attrayant, il y a un problème qui a particulièrement contrarié Wright.

Le réalisateur Scott Pilgrim vs the World n’a eu aucun problème à s’en prendre à l’immense quantité de publicités diffusées avant les films de nos jours. Wright ne parle pas de bandes-annonces, mais plutôt de publicités réelles, qui devaient augmenter récemment dans certaines chaînes de cinéma nationales. Il a expliqué:

«Les publicités sont trop longues. Ce n’est pas dans toutes les chaînes, certaines sont pires que d’autres. Les publicités sont plus longues pour les plus gros films. Cela ne me dérange pas de regarder des bandes-annonces. Les remorques sont une bonne chose à regarder avec un public et aussi un excellent baromètre pour savoir si quelque chose va être un succès ou non… mais les publicités, je pourrais avoir 50% de moins. “

Plus précisément, Wright a déploré le type de publicités liées au film que vous êtes sur le point de voir, montrant des clips et salissant une partie de l’expérience. Il ajouta:

“Vous savez, quand vous verrez No Time To Die, le nouveau film de Bond, vous allez vous asseoir dans une publicité pour une montre, une publicité pour une bière et une publicité pour une voiture – et ils vont tous vous montrer des extraits du film que vous êtes sur le point de voir. “

Ce n’est pas quelque chose que j’ai rencontré fréquemment, mais moins de publicités dans l’ensemble seraient fantastiques. Cependant, il y a un problème plus important que trop de publicités, et malheureusement cela vient du public qui va toujours au cinéma.

Une partie de la raison pour laquelle l’expérience théâtrale est devenue moins favorable est à cause de méchants méchants qui d’une manière ou d’une autre ne comprennent pas l’étiquette de partager une salle de cinéma avec les gens. Il y a des conversations fortes et fréquentes de la foule. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone en pleine luminosité comme s’ils étaient juste sur le canapé à regarder un film à la maison. Le problème est que la plupart des grandes chaînes de théâtre semblent craindre d’avoir une position ferme contre ce type de comportement grossier, contrairement à Alamo Drafthouse, qui a une politique stricte interdisant d’envoyer des SMS et de ne pas parler dans les théâtres.

Le modèle de distribution en salle verra probablement des changements importants tôt ou tard, mais nous espérons que les salles de cinéma seront sages et commenceront à ramener une partie de l’éclat à l’expérience de l’écran argenté.

