[Editorial] L’évolution des images trouvées dans les jeux vidéo

Alors que les films Found-Footage ne sont plus au box-office comme au bon vieux temps, vous ne pouvez pas nier l’impact que cet humble petit sous-genre a eu sur l’horreur contemporaine. Des films comme Le projet Blair Witch et Activité paranormale sont devenus des icônes de la culture pop et ont fini par influencer une toute nouvelle génération de médias. Des bandes dessinées aux émissions de télévision, il y a peu de zones encore intactes par au moins quelques tropes Found-Footage, mais il y a un médium qui n’est généralement pas mentionné lorsque l’on discute de ce sous-genre. Ce serait le monde des jeux vidéo.

Alors que les jeux littéraux Found-Footage sont certes rares (ce qui est logique, étant donné que la prémisse repose sur la découverte de médias préenregistrés, laissant peu de place à l’interaction), il existe en fait un certain nombre de titres qui utilisent des éléments Found-Footage afin de fonder leurs récits et leur gameplay, et j’aimerais en parler aujourd’hui. Pour simplifier les choses, nous considérerons tout jeu qui présente une collection organisée de médias diagétiques (dans l’univers) comme inspiré de Found-Footage, quels que soient les PDV et les paramètres.

Dans tous les cas, les jeux vidéo ont imité les tendances du cinéma depuis le tout début, donc ce n’était qu’une question de temps avant que les sensations inspirées de la vidéo domestique deviennent interactives. En fait, bien avant la récente tentative de la Bloober Team de Blair Witch pour les joueurs modernes, nous avions en fait une trilogie de jeux Blair Witch sous licence officielle, bien qu’aucun d’entre eux ne se soit vraiment soucié de l’aspect Found-Footage de l’histoire.

Cependant, c’est vraiment à l’époque de la PS2 que les développeurs ont commencé à expérimenter l’idée d’utiliser des tropes Found-Footage afin d’améliorer le gameplay. Curieusement, la plupart de ces titres ont été produits au Japon, et certains d’entre eux n’ont même jamais atteint les côtes occidentales, mais il y a certainement quelques joyaux cachés parmi eux.

L’un de mes favoris de ces titres excentriques est Corde de sécurité, un jeu d’horreur de survie de 2003 développé par le studio interne de Sony pour la PS2. Dans le jeu, les joueurs jouent le rôle d’un jeune opérateur pris au piège dans le centre de contrôle d’une station spatiale lorsque des monstres horribles attaquent. Ce qui est inhabituel ici, c’est que presque tout le jeu est vu à travers des séquences de caméras de sécurité diagétiques, et le joueur ne peut interagir avec le monde qu’en communiquant via un casque physique avec une serveuse de cocktail nommée Rio, lui donnant des commandes simples dans le but de progresser. l’histoire. Bien que je sois le premier à admettre que la technologie de la console n’était pas tout à fait prête pour ces idées ambitieuses en 2003, la combinaison de séquences de sécurité effrayantes et de contrôles limités parvient à en faire une expérience véritablement passionnante qui n’aurait pas été aussi captivant s’il n’y avait pas l’esthétique ancrée. Il est tout simplement dommage que les joueurs soient obligés de faire face à tant de bizarreries frustrantes s’ils veulent vraiment pouvoir passer à travers tout le jeu.

Naturellement, ce n’était pas le seul cas de caméras diagétiques dans le jeu, comme Michigan: Rapport de l’enfer, un autre titre PS2 développé par Grasshopper Manufacture et sorti en 2004, a mis les joueurs dans la peau d’un caméraman accompagnant une équipe de presse dans une enquête terrifiante. Non seulement l’ensemble du jeu a été observé à travers le viseur de la caméra du protagoniste, mais le gameplay est également principalement relégué au marquage d’objets ou d’événements importants et à l’attente d’autres personnages pour interagir avec eux. Encore une fois, ce titre a également sa juste part des ennuis de gameplay, mais c’est l’un des meilleurs (et les plus anciens) exemples d’une expérience Found-Footage presque pure dans le jeu.

Bien qu’il y ait eu quelques tentatives plus obscures pour amener Found-Footage à la vie interactive au cours des années 2000, ce n’est qu’avec l’essor de l’horreur indie de la dernière décennie que ce type d’esthétique est devenu courant. Les années 2010 nous ont apporté une pléthore de séries Web Found-Footage (sans parler des suites d’activité paranormale), il était donc naturel que les développeurs commencent à expérimenter davantage avec des caméras diagétiques et des protagonistes malheureux laissant leurs histoires derrière pour les joueurs. trouver. Enfer, on pourrait même affirmer que l’idée désormais clichée de trouver des enregistrements audio pour comprendre le récit dans les titres à succès a également été influencée par ces idées, bien qu’elles n’aient été correctement explorées que dans la scène indépendante.

Le plus gros de ces titres indépendants inspirés de Found-Footage était probablement Mince: les huit pages, un jeu gratuit plus qu’un peu inspiré par le Frelons en marbre web-série. Sorti en 2012 à un succès viral massif, le jeu était essentiellement une adaptation à la première personne de cache-cache, le joueur tentant de trouver les pages titulaires tout en étant traqué par le tristement célèbre Slender Man. Bien que le jeu ne se présente pas ouvertement comme un effort de recherche d’images trouvées, l’interférence statique à l’écran en présence de l’antagoniste suggère que nous pouvons voir l’action à partir d’un caméscope. Ceci est plus ou moins confirmé dans la suite du jeu, Mince: l’arrivée, qui plonge complètement dans le genre Found-Footage avec un HUD de caméra visible et des «cassettes» jouables (cela a du sens, étant donné que le jeu a été co-écrit par la même équipe qui a produit à l’origine Marble Hornets).

En 2013, nous aurions également l’une des expériences de séquences vidéo les plus brutales dans le jeu avec Red Barrels » Survivre à (un titre presque certainement inspiré du film de 2011 des Vicious Brothers, Rencontres graves). Dans ce jeu, les joueurs incarnent Miles Upshur, un journaliste enquêtant sur une activité de plus en plus suspecte en cours à Mount Massive Asylum. Naturellement, il est pris au piège à l’hôpital après être entré en contact avec un caméscope et doit tenter d’échapper (et de documenter) les horreurs qu’il contient dans une épreuve vraiment cauchemardesque.

Bien que vous ne soyez pas limité au viseur de la caméra pour l’intégralité du jeu (vous en êtes en fait séparé dans au moins un cas), le récit et l’esthétique ici sont clairement basés sur les tropes traditionnels de Found-Footage. La caméra n’est pas seulement là pour le spectacle, car elle dispose également d’une fonction de vision nocturne si vous pouvez économiser l’énergie de la batterie. Les fonctions de la caméra seraient également étendues dans la suite du jeu en 2017, mais je pense toujours que c’est dommage que l’expérience complète ne soit pas présentée comme une série d’enregistrements diagétiques.

Quoi qu’il en soit, Outlast était suffisamment influent pour avoir même un impact sur la franchise phare d’horreur de survie de Capcom, Resident Evil. Alors que 2017 RE7 n’est pas aussi évident avec ses racines Found-Footage, il y a plusieurs cas dans le jeu où les joueurs doivent analyser des images laissées par d’autres personnages, ainsi que d’enregistrer certains des leurs en hommage clair au sous-genre. Ce n’est peut-être pas un ajout cohérent au gameplay, mais c’est agréable de voir ces éléments être joués avec pour augmenter le réalisme du jeu et, par conséquent, le facteur de peur.

Bien que Found-Footage soit clairement un excellent outil dans la manipulation de la peur, je pense que l’un des meilleurs exemples (et les plus purs) du sous-genre avec succès la transition vers le jeu n’est même pas un titre d’horreur. Dans le thriller d’investigation de Sam Barlow en 2015 Son histoire, les joueurs sont chargés de reconstituer un mystère de meurtre alors qu’ils analysent les entretiens avec la police concernant une certaine Hannah Smith et son mari décédé. Le gameplay lui-même est relégué à la navigation dans les menus informatiques inspirés des années 90 et à l’interaction avec une collection de FMV et d’autres «preuves» numériques afin de découvrir ce qui se passe réellement. Bien que son histoire ne soit pas pour tout le monde, je pense que c’est l’une des versions les plus sous-estimées des années 2010, et elle possède également un format que j’aimerais voir revisité par les futurs jeux (en particulier les plus effrayants).

Bien sûr, nous ne serions pas négligents si nous ne prenions pas un moment pour discuter de la nouvelle prise de Bloober Team sur la Blair Witch. Jouant en 1996, les joueurs doivent parcourir la forêt des Black Hills en incarnant Ellis Lynch, un officier de police à la retraite et un vétéran militaire à la recherche d’un enfant disparu alors qu’il est atteint d’un SSPT grave. Heureusement, Ellis est accompagné d’un fidèle compagnon canin (Bullet, ma partie préférée du jeu) et, finalement, d’un caméscope mystérieux qui peut être utilisé pour revoir des bandes qui changent la réalité. Alors que ce titre 2019 a beaucoup en commun avec Couches de peur, la précédente incursion du studio dans le genre de l’horreur, les interactions avec le chien et la caméra en font une expérience unique, les joueurs comptant sur des éléments hors de leur contrôle immédiat pour survivre.

Comme beaucoup de titres mentionnés précédemment, Blair Witch a des bizarreries frustrantes et aurait pu utiliser un peu plus de temps pour aplanir les bugs et l’intrigue floue. Néanmoins, la dernière heure de l’expérience sert de lettre d’amour sincère non seulement au projet original de Blair Witch mais à Found-Footage dans son ensemble, devenant un parfait exemple de la façon dont l’utilisation des PDV changeants et de l’esthétique réaliste et désordonnée peut être utilisé pour créer une expérience véritablement terrifiante.

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls jeux inspirés de Found-Footage (je pourrais continuer pendant des heures Cinq nuits chez Freddy franchise et son utilisation extrêmement efficace de séquences de caméras de sécurité diagétiques), mais je pense que ces titres aident à brosser un tableau d’une industrie du jeu expérimentant lentement l’esthétique granuleuse de ce sous-genre et envisageant ce qu’elle peut faire pour le gameplay et l’histoire. À une époque où les joueurs recherchent de nouvelles expériences, il est agréable de voir les développeurs prendre des risques en incorporant de nouvelles idées dans leurs jeux, même si elles ne réussissent pas toujours.

Au moment où nous parlons, les développeurs indépendants aiment Combo de marionnettes s’efforcent de faire revivre l’esthétique VHS des années 90 dans des jeux d’horreur, avec plusieurs titres inspirés de Found-Footage. Curieusement, nous avons également bouclé la boucle avec des jeux qui ont réussi à influencer des films comme Livescream, une production Found-Footage sur une personnalité malheureuse d’Internet qui diffuse en direct un jeu vidéo maudit. Même la dernière entrée de la franchise Paranormal Activity était en fait un titre VR au lieu d’un film (même si elle renonce techniquement aux éléments Found-Footage au profit de mécanismes d’horreur à la première personne plus traditionnels).

Bien que je pense que le jeu définitif Found-Footage n’a pas encore été développé, nous nous rapprochons de lui tous les jours, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve pour ce petit sous-genre.