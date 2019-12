[Editorial] Nous sommes prêts pour un jeu vidéo «Star Wars» lourd d'horreur

Voulez-vous piloter l'un de ces superbes X-Wings? Tu l'as eu. Testez peut-être votre chance podracing? Vérifier. Et si vous étiez un maître Jedi, combattant les forces obscures des Sith? Si vous êtes Guerres des étoiles passionné et vous aimez les jeux vidéo, vous avez un catalogue sauvage et étendu plein de très bons titres, et certains moins. Ils vont des RPG tels que Chevaliers de l'ancienne république. Jeux de combat (Maîtres des Teras Kasi), FPS, six entrées Lego basées sur l'absurde Dance Central expérience, présentée dans Kinect Star Wars. Des titres Atari 2600 à la «Metroidvania» Ordre déchu Jedi, il semble que l'une des plus grandes franchises du cinéma ait touché tous les genres de jeux.

Ou pas vraiment. Comme vous pouvez le deviner d'après le titre de cette pièce, il n'y a toujours rien de tel qu'un bon Guerres des étoiles jeu avec de doux éléments d'horreur. Ce n'est peut-être pas si surprenant. Le noyau de la franchise a toujours été un conte d'aventure fantastique du bien contre le mal, rempli d'action, de clones et Mèmes «plus élevés». Films ultérieurs et immense univers étendu élargi ses racines et apporté plus de nuances, de complexité et d'ambiguïté à la table. Cependant, avec des planètes, des créatures et des personnages presque infinis, je pense que nous pourrions vivre une expérience plus qu'intéressante si un studio était prêt à prendre le risque. Je vous invite à cet «exercice», pour imaginer comment un idéal Guerres des étoiles jeu d'horreur serait.

Avant de commencer, faisons en sorte que ce soit aussi «gratuit» que possible. Ne vous occupez pas des chronologies complexes, si ce personnage a déjà visité cette planète ou s'il est canon ou non. Pour une fois, décontextualisons un peu les choses et créons notre propre univers.

Tout d'abord, le protagoniste. Alors que ce qui vient à l'esprit pourrait être un personnage humain, compte tenu de toutes les races uniques de la franchise, il serait plus original et intéressant de contrôler une race «étrangère». Peut-être un bothan, une togruta ou même un sullustan peut fonctionner, tant que nous pouvons identifier et former un lien avec eux. Être sans défense et faible sont généralement des descriptions que vous pouvez appliquer aux protagonistes réguliers de l'horreur de la survie. Nous pouvons suivre la «tradition», mais je ne vois aucun problème à faire grandir notre personnage, à être plus fort et plus sûr de lui, même en permettant une relation avec la «force», tant que les dangers auxquels ils sont confrontés sont plus mortels.

Et la planète? Où est notre personnage «piégé»? Il existe une sélection variée d’environnements difficiles possibles dans cet univers. Des terres marécageuses et mystérieuses de Dagobah, les terres glaciales de Hoth, la planète aquatique non colonisée de Pillio -home de plus de trois millions d'espèces-, la casse de Lotho Minor ou même les zones arides de Ryloth.

Il n'y a même pas besoin d'une planète: tout pourrait simplement avoir lieu à l'intérieur de la marine impériale ou de tout autre navire voyageant dans l'espace. En tant que victime kidnappée ou espion emprisonné, votre objectif est de retrouver votre chemin vers la maison ou d'essayer de rester en vie jusqu'à ce que le navire atterrisse dans un endroit où vous pourriez vous échapper. Une tâche difficile lorsque ces véhicules sont pleins de droïdes, de soldats et peut-être de Sith, prêts à interrompre votre aventure galactique personnelle.

Revenant à l'idée des diverses planètes, non seulement vous aurez besoin de survivre au climat, dangereux Droidekas, et fuyant des détenteurs de force surpuissants, ces terres auraient leur propre faune attendant d'avoir un avant-goût de votre sang. Les plantes carnivores d'Iego regorgent d'épis appelés reeksas, le grand et musclé horaxes de Neelvan ou le méchant rancœurs -comme celui que Jabba a dans son palais- serait de bons choix, parmi de nombreuses autres possibilités. Néanmoins, mon choix préféré pour un «niveau» particulier serait le Araignées blanches noueuses, ou même leur «version canon», le kryknas. Comme leur nom l'indique, ce sont des araignées pâles d'apparence horrible qui existent en plusieurs tailles, des plus petites aux tailles «J'ai besoin de sous-vêtements propres». De plus, ce sont des créatures assez résistantes, avec une petite vulnérabilité aux blasters et elles sont presque indomptables par la force.

Un autre sujet auquel nous devons réfléchir est l'apparition de personnages célèbres. Pas besoin d'alliés, pas même de petits droïdes. Le sentiment de solitude et "tu es seul" serait la pierre angulaire de l'expérience. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de «méchant» ou de chasseur de primes bien connu passant par votre planète pendant que vous essayez de survivre. Honnêtement, vous pourriez presque sélectionner un Sith au hasard et ce serait au moins une option intéressante. De Dark Nihilus, le Seigneur de la faim et membre du Triumvirat Sith, ou le plus cool de tous, Dark Maul et son sabre laser emblématique.

Même le Nightsisters, le clan des utilisatrices du côté obscur, serait un excellent choix. Aussi, je n'oublierai jamais cet épisode de Tartakovsky Clone Wars dans lequel Général Grievous fait sa première apparition. Cette machine à tuer à quatre bras a pris seul un petit groupe de Jedi comme si ce n'était rien. Je me souviens encore comment cela a fait frissonner mon dos en tant que jeune enfant.

Et le gameplay? Bien que des détails importants aient déjà été mentionnés dans la section des protagonistes, tels que de préférence n'ayant pas un caractère puissant, que faut-il d'autre? Les mouvements et les capacités devraient probablement être quelque peu limités et les ressources limitées. Comme toute bonne expérience d'horreur, avoir rarement le terrain le plus élevé rend l'expérience plus terrifiante. Après tout, trop de puissance ne fera que couper les jambes sous la terreur.

Et vous, lecteur? Comment voulez-vous créer votre propre Guerres des étoiles expérience d'horreur?