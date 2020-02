[Editorial] Trouver le fantôme de «Silent Hills» dans «Death Stranding»

En raison de la nature hautement collaborative et de plus en plus technique du développement de jeux, nous ne voyons pas beaucoup de réalisateurs d’auteurs dans l’industrie, en particulier en ce qui concerne les titres AAA. Même ainsi, il y a un nom qui fait exception, reconnu même en dehors des jeux. Naturellement, je parle de l’homme, de la légende, Hideo Kojima. Que vous appréciez ou non son style très cinématographique de direction de jeu, nul ne peut nier son impact sur le médium, et j’admire pour sa part son dévouement à faire avancer le jeu comme une forme d’art plutôt que de le jouer en toute sécurité avec des formules établies.

De la série Metal Gear Solid à Zone of the Enders, ce flux constant de créativité a finalement atterri Kojima directement dans le fauteuil du capitaine de la principale franchise de survie-horreur de Konami, Silent Hill. Alors que certains pourraient trouver étrange qu’un designer connu pour ses titres d’action soit chargé de la série d’horreur psychologique la plus mémorable de l’industrie, il convient de se rappeler que Kojima n’a jamais hésité à mettre des agents psychiques décourageants, des fantômes vengeurs et même vampires littéraux dans ses récits de guerre épiques (sans parler des quantités abondantes de John Carpenter références disséminées tout au long de ses jeux), ce qui fait de lui le candidat idéal pour relancer la franchise sévèrement maltraitée.

Et donc, en 2014, le PSN a vu la sortie d’une mystérieuse démo gratuite intitulée P.T. (Teaser jouable). La démo consistait en une expérience autonome à la première personne où les joueurs exploreraient un ménage banlieue morne tout en traitant des boucles temporelles, des émissions de radio cryptiques et d’un harceleur fantomatique. Avec l’aide du cerveau collectif d’Internet, les joueurs ont finalement terminé les défis obtus du jeu et ont révélé que la démo était en fait un teaser pour Kojima. Silent Hills.

Alors que nous savons tous maintenant que le projet n’a pas fonctionné et que Kojima a été licencié avant de terminer le jeu, nous avons eu un bref aperçu d’un projet si révolutionnaire qu’il est depuis devenu l’une des adresses IP non publiées les plus notoires du jeu. C’est pourquoi il est naturel que lorsque la toute nouvelle Kojima Productions a annoncé Échouement de la mort en 2016, Internet s’est efforcé de trouver des connexions entre lui et les malheureuses Silent Hills. Ayant finalement terminé Death Stranding, je voudrais jeter un œil à ces connexions proposées et voir si les fans étaient réellement sur quelque chose.

Pour ceux qui ont vécu sous un rocher bien isolé, Death Stranding est un titre d’aventure post-apocalyptique qui met les joueurs dans les chaussures bien portées de Sam Porter Bridges, un livreur dans une quête réticente à réunir l’Amérique après les règles qui régissent la vie et la mort sont devenues détraquées. Alors que les joueurs livrent des colis et construisent des structures dans ce désert dévasté, ils doivent également faire face aux fantômes de B.T. (les âmes bloquées du défunt qui tentent de consommer les vivants) et aux autres humains qui sont devenus fous de vivre dans ce monde sombre.

Il peut sembler au départ que la seule similitude entre Death Stranding et Silent Hills est l’implication du même trio de puissance derrière les jeux (Hideo Kojima, Guillermo del Toro et Norman Reedus), mais les joueurs astucieux finiront par se rendre compte que les deux IP partagent un peu plus en commun.

Par exemple, il y a des personnages récurrents nommés Lisa dans les deux jeux (la femme braindead de Clifford Unger dans Death Stranding et l’esprit de vengeance dans P.T.), et tous deux ont des bébés qui finissent par mourir à cause d’une fusillade tragique. Cela ne mentionne même pas l’utilisation effrayante des fœtus comme moyen de faire avancer l’intrigue dans les deux titres (à travers des flashbacks dans Death Stranding et une narration littérale dans P.T.).

Bien sûr, ce ne sont que des similitudes au niveau de la surface et pourraient très bien être des hommages subtils à un jeu qui n’a jamais démarré, mais lorsque vous comparez les idées principales qui imprègnent les deux titres, il existe des concepts encore plus récurrents.

Par exemple, les fantômes sont une partie importante de l’intrigue dans les deux jeux. C’est inhabituel pour la série Silent Hill (à l’exception de Silent Hill 4, un favori personnel) car ces jeux reposent généralement sur des monstres surréalistes plutôt que sur des apparitions spectrales, mais il est clair que Kojima avait l’intention d’explorer les aspects les plus inquiétants du chagrin et un vie après la mort possible avec ces deux titres. La bande-annonce TGS 2014 de Silent Hills présentait même les empreintes de mains inquiétantes que nous associons maintenant à l’approche des BT dans Death Stranding (bien qu’elles soient encadrées de sang au lieu du mystérieux goudron noir dans ce cas) et taquinait des âmes encore plus malheureuses errant dans la ville.

Et en parlant de fantômes, la mythologie derrière l’au-delà de Death Stranding rappelle étrangement la tradition classique de Silent Hill. Encore une fois, pour ceux qui n’ont pas encore joué au jeu, dans Death Stranding, Kojima introduit le concept de «plages» au début de l’histoire, les expliquant comme une sorte de point médian entre la véritable vie après la mort et le monde vivant. Ces plages sont uniques à chaque personne, fonctionnant comme une dimension de poche personnalisée (bien que si suffisamment de personnes meurent à la fois, elles peuvent fusionner en monstruosités cauchemardesques). Ceci est très similaire à la longue tradition de Silent Hill de transformer la ville afin de refléter au mieux la nature de ses personnages visiteurs.

À l’époque où Silent Hills a été révélé pour la première fois, il était largement répandu que le titre se référait en fait à ces nombreuses instances de la ville, changeant à jamais selon la psyché du personnage principal. Enfer, il y avait même des affirmations non fondées selon lesquelles le jeu pourrait comporter une forme de multijoueur indirect, similaire à ce que nous verrions finalement dans Death Stranding. Dans cet esprit, les couloirs en boucle de P.T. pourrait aussi bien être le cas malheureux d’une âme torturée piégée dans sa propre version horrible de The Beach, un peu comme les zones de guerre éternelles de Cliff Unger alors qu’il poursuit Sam Porter Bridges.

Encore une fois, un peu comme Death Stranding, P.T. a également été comparé à “Walking Simulators” car il se concentrait davantage sur l’exploration et les détails narratifs subtils plutôt que sur le gameplay bourré d’action du travail passé de Kojima. Il y avait même des spéculations que les Silent Hills achevées adopteraient une approche plus ouverte du monde alors que les joueurs exploraient le paysage cauchemardesque. Il y a en fait un peu de preuves à l’appui, car les moddeurs ont depuis révélé qu’une carte étendue (quoique inachevée) de Silent Hill existe en dehors des zones intérieures de P.T.

En fait, plus d’une demi-décennie plus tard et P.T. a encore des secrets à partager, les moddeurs tentant toujours de disséquer la démo pour plus d’indices. Récemment, il a été découvert que le fantôme de Lisa est en fait invisiblement attaché au personnage de Norman Reedus dans le jeu, toujours caché derrière le joueur, juste hors de vue. Si le jeu terminé avait réussi à être à moitié aussi intéressant que le teaser, je suis convaincu que cela aurait été l’un des plus grands titres d’horreur de survie de tous les temps.

Même ainsi, ce ne sont que des conjectures, alors prenez ces comparaisons avec un grain de sel. Kojima lui-même a déclaré que P.T. n’était en aucun cas un reflet définitif du projet Silent Hills, et qu’il s’agissait plutôt d’un avant-goût des choses à venir plutôt que d’un véritable aperçu.

De plus, malgré les similitudes entre ces titres, je n’implique nullement que Death Stranding est simplement une version hors marque de la vision originale de Kojima pour Silent Hills. Comme tous ceux qui ont joué au jeu le savent sans aucun doute maintenant, Death Stranding est sa propre chose, et un chef-d’œuvre à cela. Néanmoins, je pense que certaines idées sont trop bonnes pour être abandonnées dans les projets annulés, et cela ne me surprendrait pas si certains des ingrédients qui auraient rendu Silent Hills génial étaient finalement transférés à Death Stranding.

Bien sûr, nous ne saurons jamais exactement combien ces jeux avaient en commun (à moins que Kojima ou Konami décident de discuter des projets en public), mais c’est amusant de théoriser sur ce qui aurait pu être. Pour l’instant, je ne peux qu’espérer que les idées nouvellement annoncées de Konami pour une suite de Silent Hill puissent partager au moins une partie de l’inspiration follement créative derrière P.T., même si Kojima est passé à de plus grands efforts.

En fin de compte, je suis d’accord avec Norman Reedus quand il a dit qu’il était heureux que Silent Hills ait été annulé, car Kojima renvoyé de Konami a déclenché une chaîne d’événements qui ont rendu Death Stranding (et les futurs jeux révolutionnaires de Kojima Productions) possibles. Donc, si vous m’excusez, j’ai des routes et des tyroliennes à placer, car l’Amérique post-apocalyptique ne va pas se reconstruire.