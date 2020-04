Edoméx garantit l’approvisionnement dans les hôpitaux de l’ISEM pour servir les patients par Covid-19

Tlalnepantla.- Dans l’État du Mexique, dans le cadre des efforts visant à protéger la santé des utilisateurs des transports publics de moyenne capacité et à renforcer les mesures de prévention du COVID-19, des marques de distances saines ont commencé à être installées dans les centres de transfert multimodal (Cetram ), arrêts et bases de transports publics de moyenne capacité.

Le secrétaire à la mobilité de l’État du Mexique, Raymundo Martínez Carbajal, a expliqué que l’objectif est que les utilisateurs respectent la distance de 1,5 mètre recommandée par le ministère de la Santé lorsqu’ils approchent des unités pour éviter d’éventuelles infections.

Le fonctionnaire mexicain a indiqué que les marques ont déjà été placées à Cetram El Rosario, Cuatro Caminos et au Mexipuerto à Ciudad Azteca, ainsi qu’aux arrêts et bases de bus de la municipalité de Zumpango et de la Central de Autobuses de Texcoco, entre autres.

Martínez Carbajal a souligné que le ministère de la Mobilité et le Conseil consultatif des transports de l’État du Mexique ont convenu de renforcer les mesures sanitaires dans les arrêts de bus que des milliers de personnes utilisent chaque jour, pour protéger la population qui ne peut pas arrêter son activité de médecin, d’infirmière , la police, le personnel de nettoyage et ceux qui effectuent des services essentiels.

“L’instruction que le gouverneur de l’État du Mexique nous a donnée, Alfredo Del Mazo Maza, est d’appliquer toutes les mesures mises en œuvre par le ministère de la Santé, car la priorité est de protéger la santé de la population”, a-t-il déclaré.

De même, il a assuré que le ministère de la Mobilité et les transporteurs prendraient les mesures nécessaires pour contribuer à réduire les effets de la pandémie, à bord des transports publics.

En ce sens, il a énuméré les actions qui ont déjà été mises en œuvre dans les transports publics, telles que les opérations d’assainissement unitaires et la diffusion d’un guide pour guider les opérateurs sur la désinfection correcte des mains courantes, des sièges, des portes, des fenêtres, des cloches et du volant. .

Dans ces actions, la fermeture des bureaux administratifs du Secrétariat est également constatée, à compter du 23 mars, et il a été déterminé que les procédures en cours pourraient être suivies sans aucune pénalité ni avertissement, jusqu’à la fin de l’éventualité.

Martínez Carbajal a souligné qu’en cas de symptôme ou de suspicion d’être infecté par COVID-19, les Mexicains peuvent contacter le numéro de téléphone 800-900-3200, où ils seront assistés et guidés par des spécialistes du sujet.

