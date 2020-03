Edoméx soutiendra les familles en présence de COVID-19

Toluca.- Le gouverneur Alfredo Del Mazo Maza a annoncé qu’afin de réduire l’impact que COVID-19 aura sur l’économie des personnes disposant de moins de ressources, le gouvernement de l’État accélérera la distribution de 1,6 milliard de pesos en faveur de plus de de 800 mille familles mexicaines.

Dans l’annonce qu’il a faite aux médias, Del Mazo Maza a expliqué que la fourniture d’un soutien à la population souffrant de carences alimentaires, ainsi qu’aux secteurs vulnérables, tels que les femmes, les enfants ou les personnes âgées, sera avancée.

«La progression de l’épidémie aura un impact considérable sur l’économie, en particulier sur l’économie des familles les plus vulnérables, en situation de marginalisation et de pauvreté. Pour cette raison, nous accélérerons l’exécution de mille 600 millions de pesos qui nous permettront de soutenir plus de 800 mille familles, en particulier, nous ferons progresser la fourniture de soutien aux personnes en situation de pauvreté alimentaire, aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées “, spécifié.

Il a également assuré que les services de santé continueront de travailler de manière responsable pour prendre soin de la santé des familles et qu’un vaste réseau de diagnostic est développé pour détecter les cas en temps opportun.

Il a noté que le secteur de la santé a répertorié 60 unités médicales mobiles comme premier point de contact pour les soins et l’évaluation des personnes atteintes de maladies respiratoires, et que six hôpitaux ont été désignés pour traiter les cas, en plus du travail de plus de 5000 travailleurs de soins primaires a Santé, déployée dans l’état.

«Nous avons 60 unités médicales mobiles répertoriées comme premier point de contact pour les soins et l’évaluation exclusive des personnes atteintes de maladies respiratoires, avant la nécessité d’une hospitalisation. Nous avons désigné six hôpitaux spécifiques pour traiter les cas nécessitant une hospitalisation par COVID-19. Nous avons également plus de 5 000 agents de soins de santé primaires (TAPS), qui sont déployés dans tout l’État du Mexique », a-t-il expliqué.

Del Mazo Maza a assuré que la sécurité publique reste active sur le territoire de l’État, en coordination avec l’armée mexicaine et la garde nationale, tandis que le bureau du procureur général renforcera ses systèmes de signalement des absences, par téléphone, Internet ou via votre application mobile.

Il a affirmé que son administration continuera d’appliquer les mesures nécessaires pour stopper la propagation de cette pandémie et a rappelé qu’à partir de ce jour et jusqu’au 20 avril, les cours sont suspendus, tandis que les manifestations de masse, culturelles et sportives sont annulées.

Il a également mentionné que les activités non essentielles dans le secteur public peuvent être effectuées à distance, en particulier pour les personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes.

“Nous continuerons à mettre en œuvre des mesures qui nous aideront à atténuer la propagation du virus, comme nous l’avons annoncé, les cours ont été suspendus à partir d’aujourd’hui 20 mars jusqu’au 20 avril, rappelez-vous que ce ne sont pas des vacances, il est temps d’être isolé et enregistrer les mesures préventives. Nous avons suspendu les événements de masse, ainsi que les activités culturelles, touristiques et sportives, des activités non essentielles du secteur public pouvant être menées à distance, en particulier pour les groupes les plus vulnérables, tels que les personnes âgées, femmes enceintes et allaitantes », a-t-il souligné.

Le Gouverneur a déclaré qu’avant la propagation de cette maladie qui, à Edoméx, enregistre 22 cas confirmés, l’administration publique a installé une table de travail avec des organisations et des représentants des entreprises pour établir des mesures de soutien aux secteurs productifs, en particulier les petits et moyennes entreprises de l’entité.

Alfredo Del Mazo a appelé la société mexicaine à être responsable de cette maladie et à collaborer afin que ces mesures soient plus efficaces et réduisent ainsi l’impact que COVID-19 peut avoir sur des secteurs vitaux tels que la santé, l’économie ou le social.

«Le monde fait face à une urgence sanitaire sans précédent. Pour protéger nos citoyens, nos familles, nous prenons des mesures pour contenir l’épidémie de coronavirus et réduire son impact sur la santé, économiquement et socialement.

«Le fonctionnement de ces mesures dépend principalement de la participation et de l’engagement de toutes les familles; Aujourd’hui plus que jamais, c’est le temps de l’unité, de la solidarité et de la coresponsabilité “, a-t-il déclaré.

“Nous sommes confrontés ensemble à l’un des plus grands défis de notre histoire et je suis sûr qu’ensemble, avec responsabilité et engagement, nous réussirons”, a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance d’appliquer des mesures telles que le lavage constant des mains, éviter les poignées de main ou les baisers, nettoyer les surfaces et les objets communs dans les bureaux, les centres de travail ou à la maison, en plus de rester vigilant sur les informations qu’ils publient. les autorités du secteur de la santé, des États et du gouvernement fédéral, et a indiqué que le numéro de téléphone 800-900-3200 était également mis à disposition en cas de problème avec un symptôme du coronavirus, car cette ligne offre l’attention d’un personnel qualifié, qui fournit suivi ponctuel de chaque appel.

Il a également assuré que les secrétaires généraux du gouvernement, de la sécurité, de la santé et des domaines de la protection civile et des transports maintiennent leurs fonctions en permanence.

Gabriel O’Shea Cuevas, secrétaire d’État à la Santé, a pour sa part rendu public le panorama de la pandémie dans l’État, où il a mis en évidence 22 cas positifs, un libéré, 15 isolés à domicile et six patients hospitalisés, dont quatre convalescents dans des hôpitaux privés, aucun intubé.

Il a ajouté que, de la même manière, 101 rapports négatifs sont en cours et qu’ils ont 44 patients suspects, attendant d’exclure ou d’être positifs pour COVID-19, alors il a appelé à travailler ensemble pour arrêter l’augmentation de la contagion.