Eduardo Inda le gâchis dans «Le programme AR» en niant l’écart salarial: «C’est tricheur»

Dans «Le programme Ana Rosa», ils ont passé en revue certaines des images qui ont pu être vues pendant le 8M, Journée de la femme, dans des centaines de rues à travers l’Espagne, qui ont été teintes en violet pour proclamer une véritable égalité entre hommes et femmes. Le journaliste Fernando Garea a commencé par dire qu’il est important que les hommes s’éloignent de l’objectif pour laisser place aux femmes, véritables protagonistes du mouvement.

Eduardo Inda nie l’écart salarial dans «Le programme AR»

Cependant, Eduardo Inda n’était pas d’accord avec les mots de son partenaire et a été lancé pour donner son avis. “Le tableau des programmes d’aujourd’hui montre ce qu’est la société aujourd’hui, ce qu’elle devrait être. Il y a plus de diplômés que de diplômés”, a déclaré le directeur d’OKDiario, se référant au fait qu’il y avait trois femmes et deux hommes à la table. débat Ana Rosa voulait clarifier cela et a précisé que “Il y a encore un long chemin à parcourir”.

“A l’IBEX, dans les conseils d’administration, on cherche à atteindre 30%, les salaires des femmes restent moindres, le plafond de verre est toujours là, les abus sexuels subsistent”, a expliqué le présentateur. Mais Inda a remis en question ces mots en déclarant: “Je n’ai jamais vu une femme faire la même chose gagner moins”.

Très interrogé

Les collaborateurs ont réprimandé cette déclaration d’Inda, commencée par Esther Palomera: “C’est tricheur.” Garea a ensuite expliqué pourquoi le commentaire de son partenaire de débat était faux: “Le piège de la différence de salaire est que ce sont les femmes qui prennent les heures réduites”. Pilar García de la Granja a exprimé la nécessité de valoriser la difficulté des femmes à concilier vie professionnelle et vie privée: “Il ne s’agit pas de plus d’aide, comme le dit Inda, mais des hommes d’autre part” .

