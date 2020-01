‘Éducation sexuelle’ Saison 3: le tournage devrait commencer en mai 2020

Même si la deuxième saison vient de sortir, nous avons déjà appris que le tournage est déjà prévu pour la troisième saison de Sex Education! Prévu pour le printemps, il ne faudra pas longtemps avant que le casting et l’équipe se réunissent alors que nous continuons le voyage maladroit d’Otis à travers l’école secondaire de Mooredale.

En tant que l’une des séries les plus populaires sur Netflix à ce jour, il ne faut pas s’étonner que Netflix se prépare à la troisième saison. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles et informations concernant la saison 3, y compris ce que nous pouvons attendre, les nouvelles de la production, le casting et les bandes-annonces et bien sûr la date de sortie de Netflix.

Netflix a-t-il renouvelé l’éducation sexuelle pour la saison 3?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: aurait été renouvelé (Dernière mise à jour: 17/01/2020)

Malgré le fait que Netflix n’a pas officiellement confirmé le renouvellement de l’éducation sexuelle, selon tous les comptes, il semble que la troisième saison sera bientôt lancée. Nous avons de bonne foi, grâce à Production Weekly, que la troisième saison de l’éducation sexuelle commencerait à tourner dans Mai 2020 et se poursuivra jusqu’à Septembre 2020.

La popularité de l’éducation sexuelle est énorme et nous nous attendons à voir Netflix confirmer le renouvellement très bientôt.

Quel est le statut de production de Sex Education season 3?

Statut de production: pré-production

Laurie Dunn, la créatrice de Sex Education a déjà confirmé qu’elle écrivait pour la troisième saison. Dunn a confirmé qu’elle a commencé à écrire pour la troisième saison indépendamment du statut de renouvellement de la série:

C’est juste une partie très normale du processus parce que nous travaillons sur un calendrier si serré, et la saison trois n’a pas encore été allumée en vert ou officiellement commandée.

Nous pouvons nous attendre à voir Netflix révéler un autre script lu avec le casting pour la troisième saison.

Quels acteurs reviendront pour la saison 3?

Les acteurs suivants devraient revenir pour la troisième saison de l’éducation sexuelle:

RoleActorOù les ai-je vus / entendus auparavant? Otis MilburnAsa ButterfieldHugo | Jeu d’Ender | Le garçon en pyjama rayéJean MilburnGillian AndersonLes X-Files | L’automne | Le dernier roi d’ÉcosseEric EffoingNcuti GatwaSex Éducation | Histoires horribles: le film | StonemouthMaeve WileyEmma MackeyBadger_Lane | Mort sur le Nil | Le lac d’hiverAdam GroffConnor SwindellsVS. | La disparition | JamestownJackson MarchettiKedar Williams-StirlingShank | Wolfblood | MontanaM. GroffAlistair PetrieRogue One | Le travail de banque | Victor FrankensteinAimee GibbsAimee Lou WoodSex éducation | Louis WainOliviaSimone AshleyBroadchurch | Détective Pokémon Pikachu | StrikeRubyMimi KeeneEastenders | Fermer | TolkeinAnwarChaneil KularInformer | DoctorsVivChinenye EzeduSex Éducation | L’étrangerLily IglehartTanya ReynoldsLes fichiers de Majorque | Délicieux | Mort au paradis

Nous nous assurerons de vous mettre à jour avec toutes les dernières nouvelles sur la distribution lorsque nous en apprendrons plus!

Combien d’épisodes la troisième saison sera-t-elle diffusée?

Comme les saisons précédentes, nous pouvons nous attendre à ce que la troisième saison diffuse un total de huit épisodes, mais nous attendons une confirmation.

Chaque épisode devrait durer environ 45 minutes.

Êtes-vous excité pour la troisième saison de l’éducation sexuelle? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!