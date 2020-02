Edurne et Ariadna présenteront leur premier single, invités de Gala 7

* En préparation

La compétition dans la plus célèbre Académie du petit écran ne s’arrête pas. Bruno, Hugo et Rafa vont jouer l’expulsion lors d’une nuit qui s’annonce comme une crise cardiaque. Ce dimanche 1er mars, La 1 diffusera le Gala 7 de ‘OT 2020’ en prime time, le show de talents produit par Gestmusic pour le réseau public et présenté par Roberto Leal. Dans cette nouvelle tranche de l’espace, qui a déjà dépassé son équateur, nous verrons les trois victoires se battre pour leur pérennité et le reste de leurs coéquipiers tenteront de se démarquer pour ne pas être nominés par le jury défendant leurs enjeux respectifs sur scène.

Edurne et Ariadna, invités de ‘OT 2020’

Liste des chansons qu’ils interpréteront

– Thème du groupe: Waka Waka, par Shakira

–Anaju: “Tusa”, par Karol G et Nicki Minaj

– Bruno: “Je suis venu vers toi”, par Muerdo et Juanito Makandé

– Hugo: “Genius”, par Sia, Diplo et Labrinth

–Rafa: “Je prends le sac et je me retire” par Astola

–Maialen: “Marcher avec moi” de Julieta Venegas

–Eva et Nia: “Ne commence pas maintenant”, par Dua Lipa

–Jésus: “Samedi après-midi” par Claudio Baglioni

–Samantha: “Human” par Christina Perri

–Flavio et Gèrard: “Je ne t’abandonnerai jamais” par Rick Astley

.