Edward Norton ne jouera plus jamais Hulk, mais certains fans du MCU manquent toujours «sa» Bruce Banner

Il ne fait aucun doute qu’Edward Norton est l’un des dix meilleurs acteurs américains, même si certains ne diraient pas qu’il a fait quelques faux pas en cours de route. L’un des plus grands est, sans doute, quand il a pris une succession pour jouer Bruce Banner dans le MCU.

Un consensus au sein de la communauté des fans a déclaré que la position de Norton sur Bruce Banner / Hulk était le maillon le plus faible de toute la franchise. Cependant, certains signes commencent à montrer que son apparence manque plus pour une raison intéressante.

Certains commencent à suggérer que la version Norton rendait mieux hommage à la bande dessinée originale Hulk (et à la série télévisée classique) que ce qui a été fait dans les films les plus récents. Maintenant, plus de cas de figure sur la façon dont Norton aurait pu s’intégrer dans les films Avengers ultérieurs.

Edward Norton a-t-il donné plus de sérieux à Bruce Banner / Hulk?

Étant donné que Norton est principalement connu comme un acteur dramatique, l’équipe créative derrière The Incredible Hulk (scénariste Zak Penn) de 2008 a semblé l’adapter comme un drame pur et simple. Cela allait de pair avec les histoires originales de bandes dessinées qui étaient toujours prises au sérieux et rarement transformées en ironie.

Ici aussi, il y avait les scènes de transformation. Ils ont été conçus pour imiter ceux vus dans la série télévisée originale de la fin des années 70 / début des années 80 avec Bill Bixby et Lou Ferrigno. Oui, cela signifiait voir une transformation plus lente et voir les yeux de Banner clignoter en vert.

Les téléspectateurs de l’époque auraient pu penser que ce n’était qu’une pâle imitation de l’émission de télévision après qu’une génération entière eut de bons souvenirs de grandir avec la série. D’autres pensaient probablement que Norton était hors de son élément en jouant à Banner / Hulk, en dehors d’explorer bon nombre des mêmes thèmes de colère intéressants que l’émission de télévision.

Sur Reddit, certains fans commencent à manquer cette ancienne version de Hulk. Si Marvel était resté sur une voie plus sérieuse avec Hulk, peut-être que le personnage n’aurait pas été envoyé au pâturage si vite.

Était-ce une erreur d’introduire la comédie dans le monde de Hulk?

L’une des plus grandes plaintes à propos de Hulk auprès des fans en ligne est que Marvel est vraiment passé en mode ironique avec son personnage, en particulier dans Thor: Ragnarok. Essayer de mélanger la comédie avec Hulk est un peu comme l’huile et l’eau, sans inclure le fait que le grand gars vert soit entièrement généré par CGI.

Un élément clé pour mieux se rapporter à Hulk est quand il a l’air un peu plus humain comme il le faisait dans l’ancienne émission de télévision. Mark Ruffalo a fait un bon travail en représentant Banner, mais son Hulk ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo.

Smart Hulk n’a pas non plus été très populaire car il enlève le drame et la terreur ultime de Banner se transformant en créature. Comme une personne l’a noté sur Reddit, les souvenirs de voir Natasha Romanoff paniquer à la transformation de Hulk sont cruellement manqués.

Il est possible maintenant que lorsque les enfants voient Hulk, ils pensent à lui comme un soulagement de la comédie plutôt que comme la créature sérieuse et une fois terrifiante qu’il était. Peut-être que Kevin Feige devrait garder cela à l’esprit si un redémarrage du personnage se produit en cours de route.

Edward Norton ne sera jamais de retour, mais beaucoup s’interrogent sur la façon dont il aurait pu s’intégrer

Ironie du sort, certains fans manquent maintenant à Norton d’être dans le MCU, simplement parce qu’ils manquent le plus dramatique / fascinant Hulk. Imaginer un scénario alternatif d’Edward Norton dans tous les films Avengers mérite d’être réfléchi.

Il aurait pu être capable de garder une dignité avec le personnage et de le garder plus sérieux / humain à long terme plutôt que de devenir un personnage de dessin animé proche.

Bien sûr, Norton ne reviendrait jamais à ce poste puisqu’il ne serait pas dans la tranche d’âge appropriée. Même Mark Ruffalo ne reviendra peut-être jamais, à part un caméo dans la prochaine She-Hulk.

Espérons toujours que Hulk pourra revenir à ses racines et être redémarré éventuellement sur grand écran. Beaucoup de ceux qui se souviennent encore d’avoir paniqué à Hulk à la télévision sont toujours là et ne verraient pas d’inconvénient à voir les éléments de la science et de la colère explorés de manière intelligente.