Effet du coronavirus: retards TV, annulations et plus

Cela fait deux semaines que le monde se prépare et fait face à la nouvelle épidémie de coronavirus – et la télévision n’est pas à l’abri de ses effets. Les audiences en studio et les événements en direct ont été annulés. Les productions ont été reportées. Et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour assurer la sécurité des équipages et des plâtres pendant ces périodes difficiles.

Des remises de prix et vitrines de l’industrie aux conventions centrées sur les fans, de nombreux secteurs différents de la télévision ont connu les retombées du coronavirus. Les événements annuels tels que PaleyFest, Emerald City Comic Con et WonderCon ont tous été reportés, tandis que DragCon LA de RuPaul s’éloigne tous ensemble (c’est ce que Drag Race parle: c’est annulé).

Les talk-shows de fin de soirée et de jour ont d’abord fermé le rideau sur les audiences de ses studios en direct pour assurer la santé et la sécurité du public, enregistrant des émissions complètes devant des sièges vides. Mais depuis lors, beaucoup ont choisi de devenir complètement sombres à partir du 16 mars, y compris des émissions comme Last Week Tonight With John Oliver et Full Frontal With Samantha Bee.

Et ce n’est pas tout. Sitcoms, jeux télévisés, pilotes pour la saison télévisée 2020-21 et même le débat démocrate ont tous pris des précautions pour le bien de leurs équipages, acteurs et délégués pour contrecarrer la menace virale imminente.

Quels sont exactement les changements qui ont été apportés et que pouvez-vous attendre de la télévision dans les semaines à venir? Consultez notre liste régulièrement mise à jour des retards, annulations et plus dans la galerie ci-dessus (cliquez ici pour un accès direct).

