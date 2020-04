Effets du tabagisme, chronologie et plus

Joe Rogan maintient les podcasts en cours en ce moment, et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants de ce fait. L’humoriste et animateur de podcasts de renom de The Joe Rogan Experience nous a divertis et éloigné nos esprits du coronavirus (plus ou moins) grâce à des conversations avec son groupe de meilleurs amis, c’est-à-dire des collègues comédiens comme Tom Segura , Bert Kreisher, Bryan Callen et Joey Diaz. Cependant, aujourd’hui, il nous apporte un épisode axé sur le coronavirus, avec le Dr Peter Hotez, invité. Le Dr Hotez est doyen de l’École nationale de médecine tropicale et professeur de pédiatrie et de virologie et microbiologie moléculaire au Baylor College of Medicine.

L’épisode est enregistré via Skype, le Dr Hotez partageant les faits actuels sur COVID-19 et essayant de purifier l’air quand il s’agit d’idées fausses sur le coronavirus et d’informations trompeuses. Il renforce également certains des faits que nous connaissons probablement tous maintenant, y compris le fait que ce virus et cette maladie sont «hautement transmissibles».

La seule chose que le Dr Hotez voulait faire en sorte que tout le monde soit au courant, qui est de plus en plus démystifiée chaque jour, est le fait que les jeunes adultes sont sensibles, même si les enfants ne le sont pas autant. “Il y a une corrélation approximative avec l’âge, donc les jeunes semblent faire mieux et les enfants semblent très bien.” Il a poursuivi: “Un tiers des personnes très malades de l’hôpital ont moins de 44 ans, entre 20 et 44 ans, tombent très malades.”

En ce qui concerne toute information concernant l’ibuprofène comme étant bonne ou mauvaise pour COVID-19, le Dr Hotez démonte que: “Il y a eu beaucoup de buzz sur Internet à propos de l’ibuprofène, et l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que ce sont des rumeurs. “

Le Dr Hotez a également expliqué comment le fait de fumer aggrave la situation de ce virus, alors que les effets du vapotage sont inconnus mais spéculés. “Le tabagisme régule en fait le récepteur dans les poumons auquel le virus se lie”, a expliqué le Dr Hotez, “Il semble donc qu’il y ait plus de copies du récepteur auquel le virus puisse se lier, ce qui pourrait aggraver la maladie, donc je pensez que vous avez raison, je pense que le tabagisme est un facteur. La seule question que nous ne savons pas est ce que fait le vapotage? Est-ce que le vapotage fait aussi cela? Cela pourrait-il être lié à tous les jeunes adultes que nous voyons dans Aux États-Unis, qui sont hospitalisés. Ils n’ont en fait pas de mortalité plus élevée, mais ils tombent très malades et leur vie est sauvée parce qu’ils sont mis à l’évent. ” Le fait est, cependant, qu’il n’y a pas assez de ventilateurs pour tous ceux qui souffrent, et si c’est la seule façon pour ces jeunes de survivre – eh bien, c’est une réalité inquiétante à laquelle penser.

«Sans vaccin ni autres technologies, nous devons remonter au 14e siècle – c’est à ce moment-là que la quarantaine a été inventée. la peste et ils ont gardé les navires pendant 40 jours – c’est de là que vient le mot quarantaine. Et c’est tout ce que nous avons en ce moment “, a poursuivi le Dr Hotez. “Nous savons que l’éloignement social est notre seul espoir – une distance sociale réelle et sérieuse, ne pas aller dans les restaurants et les choses.” Il continue en expliquant comment plus vous laissez le virus circuler sans intervention, plus les choses empirent. Il a également déclaré que nous verrons le nombre de cas continuer à augmenter dans des endroits comme Los Angeles et le Texas – ils n’atteindront leur pic en mai qu’en mai – avec des chiffres ne diminuant que vers juin. Yeesh.

Même ainsi, il y a beaucoup d’incertitude autour de la situation, car nous ne savons pas vraiment vers où le virus se dirige et nous ne l’avons jamais traité avant … “avec un peu de chance d’ici l’été, ce ne sera pas un énorme problème “, A déclaré le Dr Hotez à Rogan,” mais même s’il baisse en été, est-ce qu’il reviendra à l’automne? ” Il poursuit en expliquant pourquoi cela pourrait être.

“84 000 Américains mourront durant cette haute saison allant d’avril à mai juin”, a déclaré le Dr Peter Hotez à Rogan, partageant les chiffres estimés par l’Institute for Health, par opposition aux chiffres de la Maison Blanche, qui avaient été estimés à environ 100 000 à 200 000 personnes. mourir de COVID-19.

Regardez l’épisode d’une heure en entier ci-dessous.

