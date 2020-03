Églises, cinémas et autres lieux sur CDMX fermés en raison d’un coronavirus

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé que Depuis ce dimanche 22 mars, les activités dans les lieux publics sont suspendues. de la capitale, donc zoos, églises, cinémas, théâtres, bains de vapeur, sports, centres communautaires du programme Pilares. et plus d’espaces resteront fermés.

Les seules entreprises qui restera ouvert seront les restaurants, mais tous les événements publics et privés de plus de 50 personnes seront annulés. Sheinbaum a assuré qu’elle analyse déjà l’octroi d’un soutien économique aux secteurs touchés par cette mesure, principalement aux micro et petites entreprises.

Ladite suspension des activités se déroulera jusqu’au 19 avril lorsque les cours reprennent dans toutes les écoles.

Ce qui précède, a déclaré le chef de l’exécutif local, a été déterminé après une réunion avec les cabinets de santé et d’économie et les chefs des 16 municipalités, qui tentera également de réduire les activités de 50%.

Claudia Sheinbaum a indiqué que seules trois personnes infectées par le coronavirus COVID-19 sont actuellement traitées dans les hôpitaux de Mexico.

