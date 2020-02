Ego ‘Pendant’ The Late Late Show With James Corden ‘? La bande-annonce de Comeback donne un nouveau sens au commentaire de l’artiste musical

Les sept membres de BTS sont les rois des nouveaux spoilers et teasers de musique – mais vous attendiez-vous à moins d’un groupe qui réfléchisse vraiment à leurs concepts et à leur narration? Le 3 février, le groupe sud-coréen a sorti la deuxième bande-annonce de retour de Map of the Soul: 7, complétant avec succès le trio de lignes de rap avec le solo de J-Hope, “Outro: Ego”. La piste colorée et le clip ont attiré l’attention du monde entier , obligeant ensuite certains fans à rechercher des indices sur la chanson menant à la sortie. Et quelques ARMY aux couleurs fauves ont remarqué que J-Hope avait peut-être intentionnellement taquiné “Outro: Ego” juste devant nos yeux lors de l’apparition de BTS dans The Late Late Show avec James Corden.

BTS abandonne “Outro: Ego” de J-Hope le 3 février

Pendant des mois, les fans de BTS ont spéculé sur la manière dont “Shadow” et “Ego” seraient incorporés dans la série Map of the Soul du groupe. De nombreuses personnes pensaient que le groupe prévoyait de les sortir sous forme de deux albums distincts, à la suite de Map of the Soul: Persona. Cependant, BTS avait une trilogie différente en tête.

Avant la bande-annonce de “Intro: Persona” de RM en mars 2019, BTS a dévoilé la vidéo “Interlude: Shadow” de Suga dans le cadre de la première phase du programme de retour Map of the Soul: 7 du septet. Puis, après quelques semaines angoissantes, BTS a abandonné “Outro: Ego” avec J-Hope dans le cadre de la deuxième phase.

En bref, “Ego” est un bop vibrant qui vous remplira de joie à chaque écoute, un peu comme le propre personnage de J-Hope. Mais malgré leurs différences, le nouveau morceau parvient toujours à poursuivre de manière transparente le récit raconté par “Shadow”. Et dans “Ego”, J-Hope réfléchit sur son parcours BTS, surmontant finalement ses difficultés à réaliser ses rêves.

Maintenant, il semble que le talent artistique de BTS soit récompensé alors que les fans répondent en nature à “Outro: Ego” de J-Hope. Après la publication, une liste continue de hashtags centrés sur «l’égo» a fait le tour du monde sur Twitter. Pendant ce temps, le clip a recueilli plus de 2,1 millions de likes et 8,7 millions de vues seulement 11 heures après sa publication sur YouTube.

BTS apparaît dans «The Late Late Show With James Corden»

Le 28 janvier, BTS est apparu dans The Late Late Show avec James Corden pour discuter des Grammys 2020 et de Map of the Soul: 7. Le groupe sud-coréen a également interprété “Black Swan” pour la première fois. Et comme toujours, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook n’ont pas déçu.

À mi-chemin de la partie interview de la nuit, Corden a demandé à BTS quelle était sa stratégie de sortie lors de l’échec d’un mouvement de danse. «Que faites-vous si vous oubliez un mouvement de danse? Comment couvrez-vous cela? », L’hôte a demandé au septuor.

Instantanément, Jin se leva et joignit ses mains. “Pardon! S’exclama Jin, mettant ses cotes d’acteur au travail. “Encore une fois, s’il vous plaît!” Pendant ce temps, d’autres membres ont copié les gestes du membre le plus âgé en accord.

Plus tard, Corden a demandé si BTS avait un mouvement de danse «go-to» s’ils faisaient une erreur pendant une routine. Et tandis que la plupart des membres ont montré leurs compétences, V a répondu de façon hilarante: “Ce n’est pas dans mon vocabulaire.”

L’hôte s’est tourné vers J-Hope. “Vous êtes le plus rapide pour apprendre les routines de danse”, a déclaré Corden. “Que faites-vous si vous vous trompez?”

Pendant un bref instant, le chanteur de “Daydream” réfléchit à sa réponse. Mais il secoua rapidement la tête et dit: “Je m’en fiche.” J-Hope sourit ensuite, se prélassant en ce moment aux côtés de ses frères BTS et de la foule en liesse.

Pourquoi les fans de BTS pensent que J-Hope a donné un spoiler sur «The Late Late Show With James Corden»

J-Hope de BTS | Le Chosunilbo JNS / Imazins via .

Le commentaire de J-Hope sur The Late Late Show peut sembler familier. Autour de la marque 1:09 de “Ego”, le chanteur / rappeur roule sur le passé du BTS. Il chante:

Ouais, je m’en fiche, c’est tout / Choix par mon destin, donc on est là / Regarde devant, la façon est brillante ” / Continue maintenant ” / (Prêt à démarrer et à commencer)

Après la sortie de “Ego”, les fans de BTS se sont demandé si la remarque de J-Hope lors du Late Late Show était censée être un spoiler pour le nouveau morceau.

«Je déteste la façon dont nous ne pouvons même pas laisser la moindre chose glisser en ce qui concerne les bts. Hobi “Je m’en fiche”, je ne peux pas m’empêcher de penser que c’était intentionnel “, a écrit un fan sur Twitter.

“” Ouais, je m’en fiche, c’est tout “est l’une des répliques de” Ego “et Hoseok nous a donné un indice sur The Late Late Show with James Corden! Si sournois sournois », a tweeté un autre fan.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de la signification de «Ego», quelques membres d’ARMY ont également souligné que la déclaration de J-Hope sur The Late Late Show semble plus percutante.

«La façon dont Jung Hoseok a incarné l’ensemble du« JE NE VEUX PAS »et a apporté une toute autre ambiance à la déclaration», a écrit un fan.

On ne peut nier la croissance que BTS a connue au cours des sept dernières années – et le voyage de «Persona» à «Shadow» à «Ego» en est un exemple. Maintenant, avec les trois bandes-annonces de retour dévoilées au monde avec BTS embrassant leur passé, présent et futur, les fans attendent avec impatience la sortie de l’album Map of the Soul: 7 le 21 février.

Lire la suite: BTS: J-Hope, RM et Jin Tease ‘Map of the Soul: 7’ et attendent du groupe qu’il dépasse toutes les attentes