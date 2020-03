Malgré la recommandation du ministère de la Santé de ne pas faire autant de voyages que possible, Mercedes Milá et l’équipe de «Scott et Milá» ont déménagé à Rome pour enregistrer une livraison de l’espace de # 0. “C’était un programme que nous avions préparé avec toute l’illusion mais nous ne savions pas que celui qui était armé du coronavirus allait être assemblé”, a expliqué le présentateur à travers des histoires Instagram.

Mercedes Mila, de sa maison louée à Rome

Milá a précisé qu’ils envisageaient de suspendre l’enregistrement, mais ils ont finalement décidé de poursuivre le plan de voyage établi, en partie grâce à la message rassurant de son frère Lorenzo Milá en tant que correspondant pour TVE news. “Cela a enlevé notre peur, Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment pour voir la ville, Rome, vide “, a déclaré la Telecinco expresentadora.

Plus tard, après avoir terminé sa journée de travail, Mercedes Milá a mis à jour sa situation à partir d’une maison louée qui “ne pourrait en aucun cas nous permettre si ce n’était pas parce que tout est vide et qu’il n’y a personne dans les hôtels”. Le présentateur est allé plus loin: “Égoïstement, je suis heureux qu’il soit vide de voitures et de personnes“.

Difficulté à quitter l’Italie

Milá et son équipe sont confrontés aux difficultés posées par la décision du gouvernement d’interdire tous les vols directs d’Italie vers l’Espagne par le coronavirus. “Nous avons fait le travail que nous devions faire. Le problème est de quitter Rome maintenant parce que les frontières sont fermées “, a déclaré la journaliste. Cependant, elle a reconnu que cela ne la dérangerait pas:” Cette ville en ce moment est le plus beau cadeau qui puisse m’être fait.“, accompagnant votre message photo dans la rue et dans un restaurant, oui, en respectant toujours les distances de sécurité dictées par le gouvernement italien en raison de la situation d’urgence.

.