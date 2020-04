Eh bien, ce n’est pas aussi mauvais que le premier – / Film

En raison du moment vraiment étrange et incompréhensible que nous traversons tous, la seule nouvelle version majeure du mois d’avril 2020 est Trolls World Tour. C’est une phrase bizarre à taper, tout comme Trolls World Tour est un film étrange à regarder. Cette suite du film d’animation DreamWorks 2016, basé sur les poupées colorées qui ont survécu à la culture populaire comme les cafards survivent à une apocalypse nucléaire, pourrait être pire. Claquez cette citation sur l’affiche, Universal / DreamWorks. C’est le meilleur éloge que je puisse rendre à un film dont le prédécesseur était visuellement désagréable et créativement en faillite. Le Trolls World Tour n’est ni aussi criard à regarder ni aussi troublant à méditer. Mais appeler cela un bon film au milieu d’une pandémie, c’est doubler une goutte d’eau dans un désert une oasis.

Si vous n’avez pas vu les premiers trolls, considérez-vous chanceux. Ce que vous devez savoir pour vous préparer au nouveau film est le suivant: Poppy (exprimée par Anna Kendrick) est la nouvelle reine de son clan Troll, avec sa meilleure amie Branch (Justin Timberlake) à ses côtés, bien qu’il aimerait être plus que sa meilleure amie. Dans le nouveau film, Poppy et Branch sont choqués d’apprendre qu’ils ne sont pas seuls, et il existe cinq autres clans Troll, tous sur le thème de différents genres musicaux, du funk à la techno. Le clan de Poppy est, comme son nom l’indique, tout sur la musique pop. Elle et les autres Trolls font face à une menace d’un autre clan défini par leur amour du hard rock. La reine Barb (Rachel Bloom) veut unir les Trolls en faisant tous des Trolls hard-rock, et c’est à Poppy d’arrêter cette domination rock.

Alors que je regardais le film le matin où il est devenu disponible sur demande, ou comme le langage des relations publiques dit «maison à la demande», je me demandais toujours à quoi sert le Trolls World Tour. Les premiers Trolls étaient un inverse nocif d’Inside Out, dans lequel un personnage perpétuellement heureux et un personnage perpétuellement triste sont associés, et à la fin, le personnage triste apprend qu’ils devraient être un peu plus heureux qu’avant. (Vous vous souviendrez peut-être que ce n’est pas ainsi que conclut Inside Out.) La suite laisse de côté toute discussion sérieuse sur l’émotion, présentant plutôt les six groupes alimentaires de musique, pour ainsi dire, avec peu d’intérêt pour les véritables démarcations de chaque sous-genre musical. (Je ne suis pas un expert musical, mais la façon dont le film présente des genres comme le country et le classique est, pour le dire légèrement, très réductrice. Et dans une section, nous entendons “Can’t Touch This” de MC Hammer utilisé comme exemple de la musique pop, qui semble… inexacte, ou du moins incomplète.)

Il y a des indices d’un film plus intéressant dans Trolls World Tour, apparaissant principalement dans la seconde moitié alors que Poppy apprend que la musique pop a une longue histoire d’appropriation culturelle. Mais même dans ces éclairs de complexité, ce film laisse à désirer. “Ah,” vous pensez peut-être, “Mais ceci est un film sur les trolls. Qui se soucie de la complexité? Qui cherche quelque chose de réfléchi dans un film comme celui-ci? ” D’une part, je comprends. Je suis le père d’un enfant de cinq ans qui salive à l’idée de regarder ce film à la maison depuis des jours. (Il a aimé le film, au cas où vous seriez curieux.) Mais ce n’est pas faux de vouloir plus de divertissement familial que des couleurs vives et des chansons pop remixées.

Trolls World Tour a quelques charmes, bien qu’ils soient en grande partie courtoisie de soutenir les acteurs de la voix. Le comédien Ron Funches, qui est également apparu dans le premier film, a un peu plus à faire ici et sa voix bruyante est aussi délicieuse dans l’animation que dans son stand-up. Et Sam Rockwell, en tant que troll country traînant, est amusant de la même manière que Sam Rockwell est presque toujours amusant. Kendrick et Timberlake vont… bien, comme ils l’étaient dans le premier film. Ce qui retient Trolls World Tour, c’est ce qui retient tant de films de DreamWorks Animation: ils prospèrent sur les références de la culture pop, l’humour bruyant et peu d’autre.

À l’origine, bien sûr, Trolls World Tour allait jouer dans les théâtres, et pas seulement comme une location de VOD de 48 heures. Quoi qu’il en soit, le film s’ouvre sur une carte de titre spéciale pour DreamWorks, marquant son 25e anniversaire. Considérez le chemin parcouru par DreamWorks Animation. Un de leurs premiers titres, convenant à la fête de la Pâque, est Le Prince d’Egypte, une adaptation animée principalement dessinée à la main de l’histoire de Moïse et des dix commandements. Ce n’est pas un film entièrement réussi, mais il est visuellement frappant, assez intelligent et une tentative engagée de rendre l’histoire d’Exodus compréhensible mais pas stupide pour les enfants. Bien sûr, quelques années plus tard, Shrek est arrivé et DreamWorks est devenu le studio que l’ogre a construit. Il fut un temps où DreamWorks était prêt à tenter sa chance sur des histoires pour toute la famille. Maintenant, alors qu’ils servent de deuxième studio d’animation de violon à Universal Pictures, marchant derrière Gru et les Minions à Illumination Entertainment, DreamWorks – et des films comme Trolls World Tour – montre son âge de la pire des manières.

/ Classement du film: 4 sur 10

