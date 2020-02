Eh bien jalouse la fille! Shannon de Lima a donc marqué un territoire dans la publication de James

Le beau mannequin vénézuélien Shannon de Lima a voulu attirer l’attention dans une récente publication du footballeur, il était respecté!

8 février 2020

Le beau James Rodriguez Il a sorti un nouveau look et il doutait de son apparence, il voulait demander à ses fans, ils l’ont tous félicité! Apparemment, Shannon Il n’a pas beaucoup aimé parce qu’il s’est immédiatement prononcé et n’a pas attendu cinq minutes!

Après la question du Colombien, près de 45 millions de ses fans ont prononcé une folie totale!

Quel changement radical James Rodriguez!

Parmi toute la foule, l’une des réactions qui a le plus impressionné a été celle de sa femme Shannon de Lima Deux minutes après l’avoir posté, elle a réagi avec un “J’aime”

Réaction Shannon de Lima

Espérons que le super modèle n’ait pas dérangé après avoir vu la vague de flatterie que son mari a reçue. Quel problème!

