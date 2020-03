Eiza González avoue avoir honte et critique les mesures prises par AMLO | Instagram

L’actrice et chanteuse mexicaine Eiza González a rejoint la liste des artistes qui ont critiqué la position prise par le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador face à la situation des coronavirus dans le pays.

C’est ainsi qu’Eiza a avoué avoir ressenti honte étant donné les mesures que le président prend contre la pandémie de virus Covid-19.

C’est grâce à son récit officiel de Twitter que l’actrice a partagé avec ses millions de followers ce qu’elle pense de ce qui se passe dans le pays.

González a souligné qu’au gouvernement du pays pas intéressé mettre la santé de la société en danger tant que les gens sortent et dépensent.

Quelle honte pour notre présidence. L’ignorance est la vie. Si avec cette vidéo de López Obrador, il n’est pas clair pour eux qu’il s’est vendu comme président “du peuple” et ici les gens sont encouragés à prendre des risques pour la santé tant qu’ils sortent et dépensent “, a écrit le chanteur.

Si le monde entier est en crise, pourquoi le Mexique exempterait-il Obrador? Tout ce que cela fait, c’est mettre nos gens en danger lorsque nous n’avons PAS l’infrastructure pour survivre à quelque chose comme ça, sans suffisamment d’aide médicale et d’hôpitaux. Veuillez rester à la maison

De bonne foi, Eiza a souligné qu’il est le temps de soutenir à tous ceux qui ont des affaires locales et à ceux qui en ont le plus besoin.

Il est important que nous soutenions plus que jamais les personnes qui en ont le plus besoin. Soutenons le commerce local. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi à cause de cette épidémie, mais la priorité est désormais la santé “, a-t-il expliqué dans un autre tweet.

Achetez localement pour vos enfants – soutenez vos entreprises locales s’il vous plaît / essayez de magasiner en ligne pour ne pas avoir à vous exposer physiquement https://t.co/hrp3Lk1wIJ

De cette façon, il a demandé que s’il y avait des gens qui entreprises locales et besoin aider pour être vu, ils peuvent se pencher pour les soutenir à la partager sur leurs réseaux sociaux.

Sans surprise, cela l’a aussi remplie de critique des utilisateurs d’Internet, car elle ne vit pas actuellement au Mexique, ils disent donc qu’en réalité il ne sait pas elle comment est la situation et défendre le président.

#EizaGonzalez et #Thalia peuvent commenter sans critiquer un président du pays dans lequel ils ne vivent pas. Seuls les Mexicains qui vivent au Mexique peuvent dire à quel point #AMLO est stupide et incompétent avant # COVID2019mx l’ignorance du Seigneur avant que ce virus ne soit le même que vous #viejastontas

– DAXEL D’XL (@DAXELDXL)

