Eiza González et Timothée Chalamet réapparaissent ensemble dans les rues de Los Angeles

Avec tout et masque, Eiza González et Timothée Chalamet ont traversé la rues de los angeles après son retour de son escapade à Los Cabos dans le passé, quand ils ont déclenché des rumeurs de nouvelle romance.

Il convient de mentionner que pendant longtemps ce fut un mystère l’identité du garçon avec qui je sortais Eiza González, mais c’est il y a quelques jours que la vérité est apparue.

Maintenant, les acteurs ont été capturés à nouveau, mais cette fois profiter de leur belle romance alors qu’ils se promenaient dans les rues de Los Angeles.

PAPARAZZI Eiza González et Timothée Chalamet prennent les mesures nécessaires pour sortir à Los Angeles. pic.twitter.com/jiOLUzvsnF – Movie Crazy Planet (@MovieCPlanet) 1 juillet 2020

1 juillet 2020

Bien que ce ne soit pas encore officiel, le couple est déjà répertorié comme le couple du moment, l’un de ceux qui reçoit le plus d’attention dans les médias et sur les réseaux sociaux.

C’est parce qu’ils sont deux des célébrités hollywoodiennes qui plus de succès ont atteint ces dernières années.

A cette occasion, on peut voir qu’ils étaient habillés de manière très décontractée avec tennis, jeans, casquette, pantalon, chemise et cache-bouche sans montrer d’affection car ils ont été capturés à Los Cabos.

Il est à noter que lors de la promenade, aucun baiser ni caresse n’a été donné, et ils ont même parcouru une certaine distance, peut-être pour se prémunir contre toute contagion.

Eiza González, en elle réseaux sociaux, A gardé silence Concernant la spéculation, comme Chalamet, mais il est plus qu’évident qu’il y a quelque chose entre les deux acteurs.

Sans aucun doute, le nom d’Eiza González a reçu de plus en plus la force à Hollywood, quelque chose qui a fait la fierté des Mexicains.

Bien après plusieurs années de effort et surmonter les obstacles Dans sa carrière professionnelle, l’actrice de 30 ans a réussi à atteindre le sommet, et maintenant peut-être à côté de l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood.

Maintenant, tout le monde se réunit en attendant cela peut arriver, de chaque mouvement qu’ils font et même si l’un d’eux confirme quelque chose, car c’est l’une des nouvelles les plus attendues ces derniers jours.