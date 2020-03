– Eiza González ne se remet toujours pas pour avoir perdu le rôle de Catwoman

Eiza Gonzalez

L’actrice de 30 ans a auditionné pour le rôle de Selina Kyle à la demande du réalisateur Matt Reeves lui-même.

Eiza González a été très blessée lorsqu’elle a perdu Catwoman à cause d’une moustache.

La star de Baby Driver, âgée de 30 ans, a auditionné pour le rôle de Selina Kyle, également connue sous le nom de Catwoman, dans le prochain film de Matt Reeves, The Batman, à la demande du réalisateur, mais elle a perdu le rôle de Zoe Kravitz, et est toujours n’a pas récupéré.

Eiza raconte au Hollywood Reporter qu’elle est devenue tellement obsédée par le rôle qu’elle s’est imaginée comme Catwoman.

“Il est impossible de ne pas le faire, surtout quand on arrive aussi loin”, a-t-il déclaré. “C’est en partie pourquoi vous êtes si loin dans le futur, parce que vous vivez et rêvez du personnage.”

“Pour ma préparation pour chaque rôle, je suis un peu bizarre, surtout quand je suis déjà en phase de test de caméra ou vraiment au fond.” Je vais vivre et respirer le personnage; Je suis plus traditionnel dans ce sens. C’est déchirant; C’est toujours difficile. Vous devez vous imaginer dans le rôle pour voir le rôle. Vous ne pouvez pas avoir un pied à l’intérieur et un pied à l’extérieur. “

Mais González a suffisamment d’expérience pour savoir que lorsqu’une porte ferme à Hollywood, une autre s’ouvre: “C’est toujours déchirant, mais ce que j’ai appris au fil du temps, ces relations qui guérissent et les gens que vous connaissez ne disparaissent pas.” J’ai été dans des situations où j’ai été vu pour différents rôles qui ne fonctionnaient pas, mais ensuite ils viennent pour autre chose. “

«La beauté de notre industrie est qu’elle ne se termine jamais; il évolue et se transforme toujours. Je suis chanceux et reconnaissant d’avoir eu l’occasion de rencontrer des réalisateurs incroyables et de faire partie de projets incroyables. »

