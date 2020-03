Eiza González ouvre son compte TikTok avec une jolie danse

Eiza González ouvre son compte TikTok avec une danse attrayante | Instagram

L’actrice et chanteuse mexicaine Eiza González a décidé d’entrer dans le monde de la nouvelle plateforme de Tiktok, mais pas avec une vidéo ordinaire, mais avec un danse attrayante Cela a impressionné ses partisans.

Eiza grâce à cette vidéo a immédiatement commencé à gagner assez abonnés dans son récit, ce qui n’est pas moins, car il avait l’air plutôt bien et ses pas étaient vraiment bons.

L’actrice s’est montrée avec quelques leggins chaussures de sport grises et un haut bleu clair révélant son abdomen.

TikTok C’est un réseau social qui vous permet de créer, éditer et publier vidéos jusqu’à 60 secondes ce n’est vraiment pas nouveau mais depuis quelques mois c’est le boom.

La star mexicaine a depuis 6 ans qui habite États Unis, chercher une carrière dans la Mecque du cinéma et où il a obtenu de bons rôles dans Hollywood.

Il enregistre actuellement le film “Injecté de sang»A côté de Vin Diesel, avec qui il partage le crédit, un film avec lequel sa carrière devrait passer à un autre niveau.

Bloodshot est un ancien soldat doté de pouvoirs de régénération et de métamorphose grâce aux nanobots injectés dans son sang et après que sa mémoire ait été effacée à plusieurs reprises, il doit découvrir qui il est vraiment et se venger de ceux qui lui ont fait ça.

Le sang du protagoniste contient des milliers de nanobots, ce qui lui permet de récupérer rapidement des blessures ou de modifier sa masse corporelle. Cependant, le manque d’oxygène dans votre cerveau vous a fait perdre la mémoire.

Eiza González est actuellement l’une des actrices mexicaines les plus reconnues dans l’industrie cinématographique Hollywood pour sa participation à des films comme Chauffeur de bébéou Rapide et furieux, c’est ainsi qu’ils l’ont fait devenir l’un des plus aimés de tous.

