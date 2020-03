Eiza Gonzalez sur le chagrin de perdre le rôle de Catwoman

Eizza Gonzalez a récemment rompu son silence en perdant le rôle de Catwoman dans The Batman de Robert Pattinson.

Warner Bros.et DC’s The Batman présenteront plusieurs personnages des pages de DC Comics, dont l’emblématique cambrioleur Selina Kyle, alias Catwoman. Alors que Big Little Lies et la star de High Fidelity Zoe Kravitz ont finalement été choisies comme Catwoman, l’une des finalistes pour le rôle était l’actrice Bloodshot Eiza Gonzalez.

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Eiza Gonzalez a parlé du chagrin qu’elle avait ressenti après avoir perdu le rôle de Catwoman. Notant qu’elle est terrible à ne pas prendre de l’avance sur elle-même pendant le casting, Eiza Gonzalez a expliqué qu’elle s’imaginait vraiment dans le rôle et les possibilités qui pourraient suivre, surtout quand elle irait aussi loin qu’elle le ferait lors de l’audition de Catwoman pour The Batman:

“Il est impossible de ne pas le faire, surtout lorsque vous êtes si loin sur la ligne. Cela explique pourquoi vous êtes si loin sur la ligne, parce que vous vivez et rêvez du personnage. Pour ma préparation à chaque rôle, je suis un peu bizarre, surtout quand je suis déjà au stade du test de la caméra ou vraiment au fond. Je vais vivre et respirer le personnage; Je suis plus traditionnel dans ce sens. C’est déchirant; c’est toujours difficile. Vous devez vous imaginer dans le rôle afin de voir le rôle. Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Quand j’ai commencé ma carrière, j’étais plus comme ça et je n’irais pas jusque-là. Dans un sens, cela n’a pas fait autant de mal, mais je ne lui ai pas donné la meilleure version de ce que je pensais pouvoir faire. Alors maintenant, je le fais, et je traverse juste le chagrin après. Je l’explique toujours comme cette relation sur laquelle vous travaillez. Vous tombez amoureux, vous passez par toutes les étapes – et cela ne se solidifie jamais vraiment. C’est ce processus qui n’a jamais de fermeture; ça s’en va. Cela ressemble donc à une relation qui n’a abouti à rien. C’est toujours déchirant, mais ce que j’ai appris avec le temps, ces relations que vous organisez et les gens que vous rencontrez ne disparaissent pas. J’ai été dans des situations où ils m’ont vu pour différents rôles qui n’ont pas fonctionné, mais ensuite ils viennent pour autre chose. La beauté de notre industrie est sans fin; il évolue et se transforme toujours. Je suis juste chanceux et reconnaissant d’avoir eu la chance de rencontrer des réalisateurs incroyables et de faire partie de projets incroyables. Ayant grandi au Mexique, je n’aurais jamais pensé que je ferais ce genre de projets. (Des rires)”

Tous les détails de l’intrigue sur The Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le film sera centré sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film réalisé par Matt Reeves suivra le chevalier noir au cours de ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie Batman avec Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Eiza Gonzalez, Catwoman et le prochain film!

