– “El Burro” Van Rankin partage une photo inédite avec Luis Miguel en tant que jeune homme

Ce 19 avril, Luis Miguel Il a eu 50 ans et les félicitations ont été immédiates. Jorge «El Burro» Van Rankin, Ami de l’adolescence de l’interprète de “L’inconditionnel”, il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour envoyer un message de félicitations au “Soleil du Mexique”.

L’artiste a surpris ses followers en partageant une carte postale inédite de sa jeunesse dans laquelle le chanteur apparaît posant avec un grand sourire à la caméra.

Félicitations Mikey! 50 ans, passe la petite maman @lmxlm! “, A écrit le célèbre qui, à maintes reprises, a évoqué les relations étroites qu’il avait avec son ami quand ils étaient jeunes.

L’animateur de télévision a fait fureur avec l’image qui compte jusqu’à présent près de 50 000 likes et des centaines de commentaires dans lesquels les utilisateurs de la plate-forme ont profité pour féliciter le chanteur et remercier l’artiste pour la carte postale des années d’or.

“Félicitations à notre cher Luis Miguel”, “Quel bijou de photo!”, “Merci beaucoup de la partager”, “Ils étaient super jeunes”, “Wow, comment les années passent”, “Beaucoup de félicitations à ma grande idole le ‘Soleil du Mexique »», «Félicitations aux plus grands d’Amérique latine», «Deux beaux», «Fotaza», sont quelques-uns des commentaires qui peuvent être lus dans la publication du présentateur de télévision.

Ce n’est pas la première fois que «El Burro», comme on le sait, partage les détails de sa relation passée avec le célèbre interprète, car avant de se séparer, ils ont tous deux partagé de grands moments ensemble.

C’est en mars dernier que l’acteur a partagé une autre photo dans laquelle un groupe d’amis en maillot de bain apparaît dans une piscine, dont lui et Luis Miguel.

En 2017, lors d’une émission de télévision mexicaine, Van Rankin a avoué que sa relation avec “El Sol” avait pris fin et il a assuré qu’il s’agissait d’une plaisanterie qu’il avait faite il y a de nombreuses années au représentant de son ami d’alors.

“Nous avons fait une blague sur ce dont nous parlions dans un hôtel de Miami, un non-sens”, a-t-il dit, ajoutant que la blague n’était pas directement allée au chanteur parce qu’il connaissait son caractère spécial.

Apparemment, la blague dérangeait Luis Miguel et il décida de se distancier de son ami. A cette époque, “El Burro” a avoué qu’il avait 17 ans sans parler à l’interprète de “J’ai tout sauf toi”.

Un an plus tard, l’animateur de télévision a pris son compte Instagram pour laisser un message à Luis Miguel, où il a assuré qu’ils s’étaient à nouveau rencontrés, et a partagé une photo dans laquelle les deux semblent étreints et souriants.

“Quel plaisir de revoir un ami après 22 ans! Heureusement que je t’ai vu et bravo pour ta série et ta tournée! Câlin », a-t-il exprimé sur Instagram.

Aux dires du chauffeur, Luis Miguel n’a fait aucune déclaration ni répondu à ses messages, car on sait à quel point le chanteur est discret et absent des réseaux sociaux, ainsi que du public.

