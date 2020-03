‘El Chiringuito de Jugones’ suspend sa diffusion pendant deux semaines en raison de l’avancée du coronavirus

L’avancée du coronavirus fait de véritables ravages à la télévision espagnole. De nombreux programmes sont menés sans public afin de prévenir la contagion et les conséquences de la propagation ont atteint «El Chiringuito de Jugones». Puisqu’il n’y a pas de Ligue, Champions, NBA, MotoGP ou Formule 1, le programme Mega suivra également les recommandations des autorités et, par conséquent, annuler sa diffusion jusqu’à ce que tout redevienne normal et que la quarantaine se termine.

Josep Pedrerol dans «El Chiringuito de Jugones»

C’est Josep Pedrerol qui a donné la nouvelle juste avant le début du programme le jeudi 12 mars: “La situation est un peu compliquée. Disons que le sport est également arrêté et blindé contre le coronavirus. Et nous prendrons également deux semaines pendant lesquelles nous ne serons pas avec vous, mais nous serons à la maison pour préparer de nouvelles choses pour le programme. On comprend que sans football, sans basket … c’est très difficile de faire un programme de ce type, qui est finalement un débat passionné sur ce que nous aimons. “

Cependant, le présentateur a annoncé lors de la diffusion de l’espace que l’équipe restera en contact via les réseaux sociaux: “Nous serons avec vous, très proches, pour vous parler de notre vie à la maison.” Et il a également profité de l’occasion pour donner quelques conseils sur l’épidémie. “Parce que c’est ce que vous devez faire, c’est la grande recommandation. Si vous le pouvez, restez à la maison. N’effondrons pas les hôpitaux. Si vous vous sentez mal, vous avez ici les téléphones de n’importe quelle communauté autonome. Vous appelez, ils viennent vous voir et vous donnent le test. Attendez doucement, mais restez à la maison“at-il averti.

Message de Pedrerol aux jeunes

“J’étais hier en train de voir des images de gens dans la discothèque et de boire un verre dans les bars. Les experts disent que ce n’est pas fortement recommandé“, a poursuivi le journaliste sportif pour envoyer plus tard un message au plus jeune:” Cette émission est regardée par de nombreux jeunes. Pour les jeunes qui nous voient, ne vous réunissez pas avec beaucoup d’autres personnes. Plus à la maison, plus de prudence, lavez-vous les mains. Et partager virtuellement l’amour, les câlins et ce genre de chose, afin que nous prenions tous soin de nous. “

