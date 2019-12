El Compayito cessera de travailler chez Televisa, a été licencié après 17 ans | Instagram

Le Compayito Il cessera de travailler pour Televisa, il a été licencié après dix-sept ans de travail pour l'entreprise dans différents programmes en tant que chauffeur ou invité spécial.

Ils ont cessé de renouveler le contrat pour Edson Zúñiga acteur et comédien qui a donné vie au Compayito, personnage comique de la compagnie qui était représentée avec la poupée et les faux yeux.

Plus de quinze ans ont été ceux qui ont aimé regarder la caractère curieux de Zúñiga parce qu'avec ses occurrences et son humour qui le voyaient, il finissait toujours par rire en gros.

Malheureusement le Compayito cessera d'apparaître dans la programmation de Televisa car tout indique qu'elle n'a pas renouvelé son contrat avec la société.

Edson a commenté son réseaux sociaux que son contrat était terminé et que les actions de son personnage cesseraient.

«Le contrat a pris fin en septembre dernier. Toute la production a été désarmée, sans Fer Fuentes et sans Eduardo Tepichin », a partagé Zúñiga sur Twitter pendant quelques mois.

Si la sortie de "Compayito" C'est confirmé, ce sera une déception pour les téléspectateurs qui ont aimé voir les différents personnages tels qu'ils sont apparus dans La Jugada et d'autres sections du même programme, ont participé à une Coupe du monde pour la dernière fois en Russie 2018.

Tout semble indiquer que la raison pour laquelle son contrat n'a pas été renouvelé était la fusion entre Univisión et Televisa Deportes, provoquant ainsi une réduction massive du personnel depuis avril de cette année.

Zúñiga a rejoint les programmes sportifs de Televisa avant la Coupe du monde de football 2002 où elle a duré environ dix-sept longues années.

Une poire dont le personnage lui-même était juste une main avec des yeux "parlant" L'ingéniosité, l'originalité et les événements d'Edson ont réussi à faire tomber le public amoureux et à faire des sourires à chaque apparition du personnage faisant le InternautesLorsque vous entendrez parler des événements, vous n'hésiterez pas à lui donner des mots d'encouragement et lui souhaiterez bonne chance dans ses futurs projets.

Contrat terminé en septembre dernier ami!

Toute la production a été désarmée.

Sans Fer Fuentes!

Sans M. Eduardo Tepichin! (Le cerveau) pic.twitter.com/1NUjHNycZk – EDSON ZUÑIGA NORTEÑO (@EDSONZUNIGA)

21 décembre 2019





