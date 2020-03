El Hoyo: un film Netflix qui a traumatisé tout le monde

El Hoyo: film Netflix qui a traumatisé tout le monde | INSTAGRAM

Après “Eli”, la plateforme de streaming, Netflix a un nouveau film qui rend fou tous ceux qui le regardent.

Avec une intrigue originale et super mystérieuse, la production espagnole “El Hoyo” est la combinaison parfaite de suspense et de science-fiction pour créer une histoire dont le but est de vous faire réfléchir pendant des heures.

Le film, qui suit le parcours de Goreng, incarné par Iván Massagué, se révèle être un homme qui se réveille dans une prison un peu particulière. Cette prison est construite verticalement et les détenus sont séparés par niveaux, différenciés par la nourriture qui arrive à chacun d’eux.

Les respirations arrivent intactes au premier niveau, sous la forme d’un banquet spectaculaire, les étages inférieurs mangent ce qui reste de ce banquet, et ainsi de suite, cela signifie que plus les cellules sont basses, la façon de manger empire, car elles sont pires les restes, au cas où il resterait quelque chose. Il arrive aussi que certaines nuits, ils les vaporisent de gaz pour les endormir et changer leur niveau. Le problème est que si vous apparaissez aux niveaux inférieurs, il ne reste presque plus rien à manger.

Raison pour laquelle Goreng décide d’essayer de changer cette situation et, bien sûr, c’est ici que des événements terribles commencent à se produire et que des situations nuageuses commencent à se produire.

Le trou est actuellement parmi les sélections préférées des utilisateurs sur Netflix et il est prévu qu’il figurera dans le TOP 10 pendant un certain temps. Les commentaires et opinions de ces utilisateurs ont beaucoup fait parler d’eux ces jours-ci, car ce film a vraiment eu un impact sur la Société. Beaucoup de gens ont perdu le sommeil en essayant de comprendre l’histoire et de trouver le sens derrière. Sur Twitter, plusieurs internautes n’ont pas cessé de commenter la production susmentionnée.

Certaines célébrités ont même été victimes, comme le cas d’Anitta, une chanteuse brésilienne qui a exorcisé ce qui suit:

Quelqu’un peut-il m’aider à arrêter de me sentir comme si je venais de perdre 1h30 de ma vie à regarder El Hoyo sur Netflix? Quelqu’un me donne une fin … une explication … Je ne sais pas “, a-t-il écrit.

Et ce n’était pas le seul. Ceux qui ont vu le film n’ont pas tardé à commenter les sentiments qu’il leur a causés, ainsi que les doutes qui continuent de leur traverser la tête. Certains tweeters ont décrit El Hoyo comme un reflet de ce que nous vivons aujourd’hui. Alors que d’autres, connaisseurs du septième art, ont catalogué le film comme horreur et ont même constaté qu’il s’agissait de la combinaison de plusieurs films en un.

Beaucoup ont réussi à comprendre la fin de la bande, mais d’autres sont toujours à la recherche de réponses. Et quelques autres sont encore choqués par l’intrigue de la bande et, bien sûr, avec sa fin.

.