‘El Madroño’ est révolutionné à Telemadrid sans David Valldeperas et avec une nouvelle société de production

«El Madroño» démarre les moteurs pour démarrer une nouvelle étape à Telemadrid. Comme YoTele a avancé exclusivement, la chaîne régionale a pris la décision de réinventer le programme, qui allie cœur et humour, avec une série de changements qui affecteront à la fois le contenu et les présentateurs. La principale nouveauté est qu’après les vacances de Pâques, David Valldeperas cessera d’accompagner Carmen Alcayde en tant que présentateur de l’espace produit par La Fabrica de la Tele.

David Valldeperas et Carmen Alcayde dans «El Madroño»

Comme un porte-parole de Telemadrid rapporte à FormulaTV, «El Madroño» n’a pas été annulé, C’est plus, “le programme continuera dans la bande d’accès la première fois, mais il subira des changements et de nouvelles propositions pour, en conservant son essence actuelle, aborder plus de questions de chronique sociale, d’humour et d’autres sections avec de nouveaux collaborateurs et un nouvel ensemble. “Par conséquent, on peut déduire que” El Madroño ” garder le style cool, amusant et parfois sarcastique Cela a été démontré jusqu’à présent.

La chaîne régionale s’assure également qu ‘”elle aura une bonne partie de l’équipe actuelle”, donc Tout indique que Carmen Alcayde continuera de diriger l’espace. Ce qui va changer, c’est la société responsable de la production du programme, mais les relations se poursuivront avec la société de production précédente: “The Factory of the Tele a fait un travail magnifique dans cette bande et c’est pourquoi Telemadrid lui a confié de nouveaux projets. “

Bonne performance

«El Madroño» a achevé le 24 janvier 400 programmes de diffusion et, malgré le fait d’avoir à faire face à des espaces consolidés en prime time tels que «El hormiguero», «El intermedia» ou «First Dates», les données d’audience ont été très bonnes pour la chaîne; Nous sommes confrontés à l’un des formats quotidiens les plus suivis. Mais Telemadrid cherche à reformuler le programme pour les améliorer, car cette bande est stratégique car elle laisse généralement bon “matelas” pour les espaces qui sont émis ensuite, pendant les heures d’audience maximum. Cependant, «El Madroño» restera intact jusqu’en avril, mois au cours duquel les modifications seront introduites.

