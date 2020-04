El Tri par Alex Lora fera «Catharsis de chez soi»

Mexico.- Alexander Acha et Eduardo Verástegui ils chantent la chanson ensemble “Je veux vivre”, pour sensibiliser aux problèmes auxquels sont confrontées les femmes enceintes aujourd’hui dans cette urgence sanitaire.

«Le Mexique fait face à une triple crise humanitaire en ce moment, et tous les trois font des morts: la pandémie de coronavirus, la crise économique et sociale, et l’urgence que connaissent les femmes enceintes vulnérables. Les trois sont des crises humanitaires, sociales et de santé publique; tous les trois font souffrir et font des victimes.

Les mamans enceintes qui font face à un paysage instable, les mères seules ou victimes de violence, ou situées dans des familles en perte d’emploi, sont exposées au risque évident de penser que l’avortement est la solution à leurs problèmes. Et ce n’est pas le cas. “

C’est ce que Eduardo Verástegui, fondateur du Mouvement Viva México, de sorte que dans cette situation d’urgence aucune table n’est laissée sans pain en raison de la paralysie économique dérivée de la quarantaine.

C’est la chanson d’un bébé à naître pour sa maman et son papa:

«Sentez comment je bouge / et mon cœur bat fort, fort. / Comment je souhaite te voir. / Impuissant, je grandis en silence / mais je vous entends déjà et je vous sens ».

“Maman, papa, je veux vivre, / comme toi, comme lui. / Maman, vous seul pouvez me sauver.

Acha et Verástegui, non seulement ont joint leurs voix, mais ils ont également composé le thème ensemble, qui est présenté en première aujourd’hui, pour montrer leur préoccupation pour les mères vulnérables et la terrible réalité de l’avortement.

Dans la vidéo, Verástegui explique ce que signifie choisir la voie de l’avortement et affirme que les enfants dans l’utérus attendent le refuge de leur mère.

«Mais nous devons les aider; Il ne s’agit pas seulement de leur dire de prendre soin des deux vies, mais de prendre des mesures concrètes pour les aider à prendre soin d’eux ».

Comment puis-je aider?

Les trois urgences sont importantes: la pandémie de coronavirus, avec plus de 650 décès dans notre pays en ce moment; la douleur de l’urgence économique et sociale, qui a mobilisé beaucoup de personnes à collecter pour aider les autres.

“Nous voyons tous aujourd’hui plus que jamais l’intérêt de prendre soin les uns des autres et de protéger les plus vulnérables.”

C’est dans ce contexte que Verástegui propose de ne pas oublier les femmes enceintes et leurs enfants, puisque plus de 250 000 bébés sont morts sans voix.

Aidons les femmes enceintes souffrant de pauvreté.

Cela peut être fait grâce à des dons à de nombreuses organisations qui travaillent pour eux, telles que La vie à venir, avec le numéro WhatsApp (55) 36 77 85 18, Vifac, Caritas, entre autres.

