El Vive Latino, une sorte de bulle étrangère aux problèmes; craignez les autres cinglés plus

▲ Pendant le concert de Public Disorder Photo Víctor Camacho

▲ Une partie du public.Photo Ap

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 9

Pour Iris, qui dit qu’elle travaille dans un hôpital, il semble que la paranoïa des coronavirus soit exagérée. Elle et ses amis sont venus au Festival ibéro-américain de culture musicale Vive Latino qui a eu lieu le week-end à Foro Sol, car ils préfèrent vivre normalement. Ils ont assuré que dans leur quotidien, ils sont confrontés à des situations plus graves.

Les virus tels que la variole, la rougeole et d’autres insectes rares qui circulent autour d’eux leur semblent plus graves. Ils se sentent en sécurité, ont-ils déclaré. Elle et ses trois amis ne portaient pas de masques faciaux, car ils considéraient la mesure comme futile. Cela n’aide pas, car le matériau avec lequel ils sont fabriqués n’empêche pas le virus de quitter ou d’atteindre le corps, a déclaré la jeune femme. Le groupe était rassemblé en train de prendre leur nourriture, en attendant; Il était plus soucieux d’être à l’heure pour voir ses musiciens préférés sur les différentes scènes du festival.

Jacobo et Rocío, bien qu’ils portaient des masques, ont donné des opinions similaires. Ils venaient de Sonora, d’où ils sont originaires, et les frais de préparation pour se rendre à Mexico en valaient la peine. Les Sonorans transportaient également du gel antibactérien parmi leurs affaires, car bien que le désinfectant soit abondant au festival, ils préféraient en avoir un peu avec eux en tout temps.

Le deuxième jour de Vive Latino, les participants semblaient encore plus détendus que samedi. Le temps a également été plus clément, ce qui a été noté lors de l’arrivée précoce de plus de personnes à Foro Sol, qui a rassemblé plus de 60 000 personnes. Beaucoup n’ont pas cessé de se saluer en prenant contact, en s’embrassant, en se rassemblant autour des gangs. A l’intérieur, le festival se déroule comme s’il s’agissait d’une sorte de bulle étrangère aux problèmes du reste du monde.

Points médicaux, vides

L’un des huit points médicaux du festival était vide. Le médecin responsable a déclaré qu’il ne pouvait fournir aucune information sur le public nécessitant une attention particulière. Les pistolets thermiques et le désinfectant restent la principale mesure sanitaire.

Avec l’expérience du premier jour, certains jeunes se sont sentis plus calmes. Samedi, ils pensaient que le festival pouvait être en danger et après un premier jour, la confiance s’est renforcée.

Parmi les plus audacieux, il y avait des jeunes qui portaient ou portaient des messages lus, le coronavirus m’a dépouillé. Sur un morceau d’asphalte, quelqu’un a dessiné une silhouette simulant une scène de crime, avec la légende: il est mort d’un coronavirus. Plusieurs ont été placés au sol pour prendre une photo et la montrer.

Ajustements d’horaire

Ce dimanche, avec quelques ajustements au calendrier en raison de l’annulation de divers groupes, Vive Latino s’est tenu au calme. Inspector et Moderatto sont deux des groupes qui ont rejoint le cartel à la dernière minute, donc les absences n’ont pesé que sur ceux qui avaient l’intention d’écouter spécifiquement les musiciens qui ne sont pas arrivés.

Sinon, les allées et venues se poursuivirent. Au milieu de l’après-midi, Porter est apparu sur la scène principale et a réussi à rassembler une foule qui couvrait presque complètement l’espace du Foro Sol.

Plus tard, Leiva, d’Espagne, a expliqué dans un autre scénario que l’endroit d’où il venait était confronté à une situation grave en raison du virus qui avait mis l’industrie en échec. Donc, ses musiciens ne pouvaient pas voyager avec lui, alors le chanteur a joué sur sa guitare seul.

Le deuxième jour de Vive Latino, les talents féminins prédominaient, car des chanteurs mexicains tels que Silvana Estrada, Madame Récamier, Flor Amargo et Bratty coïncidaient en même temps sur différentes scènes. Dimanche, les plus attendus étaient Babasónicos, Zoé, Andrés Calamaro et Ely Guerra.

.