Elena fait une pause dans ‘Survivors 2020’ pour révéler la mauvaise relation d’Adara et de son frère: “J’avais tort”

La dure expérience dans les Cayos Cochinos commence à ouvrir les naufragés dans le canal et à être connus en profondeur par le public. Elena Rodríguez a été la dernière à être affectée par les conditions extrêmes de «Survivors 2020» et se souvient de la situation familiale difficile dans laquelle il se retrouve du fait de la séparation de son déjà ex-mari et du conflit entre Adara Molinero et son frère, les deux enfants qu’il avait avec lui.

Elena a suggéré que leur relation était apparue comme un moyen d’échapper à une situation difficile dans la maison où elle avait grandi. “Lorsque vous avez une situation compliquée à la maison, vous devez étudier et sortir, ne prenez pas la première personne que vous rencontrez“, a-t-il expliqué à des camarades de classe comme José Antonio Avilés ou Rocío Flores.” Je ne le regrette pas parce que j’ai deux merveilleux enfants “, a-t-il précisé, précisant qu’Adara garde le contact avec son père mais pas son frère.

Elena fond en larmes dans ‘Survivors 2020’

Ce qu’Elena regrette, c’est qu’elle ait été très absente dans une famille qu’elle reconnaît non structurée. Il déclare que lorsque ses enfants étaient jeunes, tout ce qu’il a essayé était de travailler pour les faire avancer, même si cela signifiait parfois de négliger leur quotidien. “Au lieu de travailler si dur, j’ai dû m’allonger et jouer avec eux et, quand ils se sont battus, leur dire d’arrêter“admet-il.” J’avais tort “, ajoute-t-il.

“J’espère que le jour où j’arriverai sur le plateau, je les trouverai par la main”, explique la survivante en relation avec Adara et son frère. La situation est si grave qu’il n’aime plus l’arrivée de Noël pour ne pas avoir à se diviser. “Je veux que Noël vienne et puisse être avec nous deux, et pouvoir rire et pouvoir jouir. Mais il n’y a aucun moyen qu’ils puissent se pardonner et la faute a été la mienne”, poursuit-il, sans renoncer à sa culpabilité. “Ils ne me laissent pas leur parler ou leur dire pourquoi ils ne le réparent pas“conclut-il.

Adara: “Ma mère n’aurait pas dû prendre ces problèmes”

Adara a découvert ces images inédites dans ‘Women and men and vice versa’, où elle intervenait par téléphone, et nou a été enthousiaste Face au fait que sa mère a mis en lumière ce conflit familial. «Il doit respecter la situation et, si elle doit être corrigée, il doit se donner», a-t-il commencé avec une froideur qui s’est rapidement brisée: «Mon âme se brise. Elle a toujours beaucoup combattu pour nous faire avancer et elle ne devrait pas ressentir cela. C’est une conversation que nous attendons quand elle sortira. “

Interrogée par Nagore Robles, elle considère cependant que la situation avec son frère est figée: “Je pense que oui, il faut en parler mais il y a tellement d’accumulation … lorsque vous discutez et laissez le temps passer, vous accumulez des choses et créez plus de distanciation“Cependant, il a répondu par un” oui “direct à la question de Toñi Moreno de savoir s’il serait disposé à faire un premier pas et à s’asseoir avec lui pour parler.

