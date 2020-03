Elena Rivera, nouvelle victime de la censure sur Instagram avec des nus féminins

Pour célébrer la Journée de la femme, l’actrice Elena Rivera a publié le 8 mars sur son compte Instagram une image d’elle, de son visage à sa poitrine. Bien qu’elle soit nue, elle était chargée de couvrir le mamelon avec un doigt, mais on voit que cela n’a pas été suffisant pour ceux qui réglementent les normes du contenu autorisé dans ce réseau social et ont choisi de censurer l’image.

Ce que @instagram dit que cette photo viole ses règles.

Si c’était celle d’un garçon … cela les violerait-il aussi? ???? pic.twitter.com/CoUSaFWjlv

– Elena Rivera (@Elena_RiveraV) 8 mars 2020

Ainsi, Rivera s’est tournée vers Twitter pour rapporter ce qui s’est passé en montrant à la fois l’image et une capture d’écran du message trouvé sur Instagram qui l’informe: “Votre publication enfreint les règles de la communauté” et précise qu’elle a été “éliminée par des nus ou des activités sexuelles”, car tel que déterminé par le réseau social, “certains publics peuvent être sensibles à différents types de contenu”.

Vu le vu, et avec plus de raison coïncidant avec le 8M, l’actrice a voulu ouvrir un débat sur Twitter: “Que dit Instagram que cette photo viole ses règles. S’il s’agissait d’un garçon, les violerait-il également?“Comme prévu, nombreux sont ceux qui se sont jetés pour laisser leurs commentaires, à la fois en critiquant la censure et en voyant logiquement qu’ils ont supprimé la photo.

“Ils ne vous privent pas de votre liberté, ils vous protègent”

“Cela me semble bon”, explique une femme soutenant la censure sur Instagram et explique ci-dessous: “Je crois en l’égalité mais nous sommes physiquement différents et même si vous pensez qu’ils vous privent de votre liberté, ce qu’ils font, c’est vous protéger, vous et tout le monde. C’est ainsi que je la vois comme la mère d’une fille et une enseignante d’adolescents. »Surpris par le commentaire, un autre internaute est intervenu avec une« Mère de M., ce qu’il faut lire. Les femmes sont-elles moins libres que les hommes d’enseigner leur corps ou pas? “, Ce à quoi Elena Rivera a répondu:” C’est ce que je dis: mère de M. … “.

