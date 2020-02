Elena Rodríguez, mère d’Adara Molinero, treizième candidate confirmée

Les îles honduriennes dans lesquelles se développe «Survivors» sont sur le point de recevoir un nouveau groupe d’aventuriers. La nouvelle édition de la réalité à succès produite par BulldogTV et présentée par Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera et Jordi Gonzalez, est maintenant sa première imminente et c’est pourquoi le producteur et la chaîne révèlent déjà l’identité de la majorité des participants qui va jouer. Le nom de famille confirmé jusqu’à présent il a été donné dans «Il est déjà midi», le quotidien à succès que Telecinco diffuse sur son bureau.

Elena Rodríguez, mère d’Adara Molinero

Sonsoles Ónega, présentatrice de l’espace, a confirmé que les pistes lancées la veille concernant l’identité de cette nouvelle participante correspondent à Elena Rodríguez. La mère d’Adara Molinero, que nous avons rencontrée lors de la septième édition de «GH VIP», se rendra au Honduras pour jouer dans sa propre aventure télévisée. Lors du passage de sa fille à travers la réalité réussie de Zeppelin, Rodriguez était en charge de la défendre dans les débats et les galas et sans aucun doute, sa façon d’être conquise par beaucoup. Sa force et son charisme lui ont suffi pour gagner sa place à la télévision et la preuve en est qu’elle atteint «Survivors» comme l’une des signatures des étoiles.

Et dans la réalité de la survie, Elena Rodríguez retrouvera Hugo Sierra, le père de son petit-fils et l’ex-fille de sa fille. Entre eux, il n’y a pas de bon réglage; De plus, ils se sont rencontrés à maintes reprises sur les plateaux de Telecinco et il n’a pas hésité à porter plainte contre elle dans bon nombre de ses interviews, de sorte que ses retrouvailles suscitent beaucoup de morbidité parmi les spectateurs. Nous allons maintenant vous voir vivre ensemble et nous pouvons voir s’il y a une approche entre les deux ou être ensemble sur l’île provoque une distanciation définitive et le début d’une nouvelle guerre entre eux.

Le casting continue

Avec Elena Rodríguez, il y a déjà treize noms qui ont été officiellement confirmés pour devenir des survivants de l’univers Mediaset. Parmi les visages que nous connaissons sont plus frappants que ceux de Rocío Flores, Bea Retamal ou Vicky Larraz; d’autres qui sont passés plus inaperçus comme Ferre de «Super Shore», le chanteur Nyno Vargas ou la garde civile Jorge Pérez, et d’autres qui ont soulevé des commentaires pour et contre, tels que José Antonio Avilés, Antonio Pavón ou Ivana Icardi.

