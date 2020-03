“Elephant” de DisneyNature arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé aujourd’hui que le film Disneynature «Elephant», raconté par Meghan, la duchesse de Sussex, arrivera à Disney + le vendredi 3 avril. L’éléphant d’Afrique de Disneynature suit l’éléphant d’Afrique Shani et son fils fougueux Jomo tandis que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari, du delta de l’Okavango au fleuve Zambèze, comme l’ont fait auparavant d’innombrables générations de leurs ancêtres.

Shani et sa famille sont parmi les derniers éléphants sur terre à avoir effectué ces longues migrations. Elle est la mère de Jomo, un an aux yeux écarquillés, qui n’a pas encore vécu de migration, et à 40 ans, elle est la prochaine dans la lignée des matriarches du troupeau, un poste actuellement occupé par sa sœur aînée Gaia.

Le troupeau de Gaia compte parmi d’innombrables espèces – des hippopotames aux lechwe en passant par les babouins – qui dépendent de l’eau vivifiante qui coule des montagnes et transforme le cœur du désert en une oasis verte connue sous le nom de delta de l’Okavango. Mais la fin de la saison approche et il y aura bientôt un exode massif.

Rien sur Terre n’est plus précieux pour la vie que l’eau. Et cela n’est peut-être nulle part plus apparent que le désert du Kalahari en Afrique australe, l’un des endroits les plus secs de la planète. L’eau recule et le paradis va bientôt se transformer en poussière alors que le delta se transforme en une série de piscines disparaissantes.

Gaia sait instinctivement qu’elle doit conduire le troupeau directement dans le désert de cuisson du Kalahari, avant que les trous d’eau restants ne se tarissent. Le succès du troupeau dépendra de son expérience et de sa sagesse, transmises depuis de nombreuses générations. Tout comme l’indique l’expression «un éléphant n’oublie jamais», ces énormes mammifères ont un lien profond avec leur passé.

Gaia emmènera sa famille sur d’anciens sentiers d’éléphants, des réseaux de lignes et de cercles – les cercles étant des trous d’eau dont la famille aura désespérément besoin pour traverser le vaste désert.

En chemin, ils chercheront à se nourrir de sources telles que les feuilles de mopane riches en humidité et les troncs de baobabs remplis d’eau de pluie.

Alors qu’ils approchent de leur destination, le troupeau doit traverser le puissant fleuve Zambèze pour atteindre le refuge sûr qu’ils cherchaient. Ils doivent entrer dans les bas-fonds, où

les crocodiles s’attaquent aux veaux d’éléphants comme Jomo et combattent un courant féroce qui pourrait les attirer dans la plus grande cascade du monde, les chutes Victoria.

Heureusement, le troupeau a la force et l’endurance nécessaires pour réussir et peut se reposer tout en profitant d’une eau illimitée et de toutes les noix de palme qu’il peut secouer des arbres. Mais en quelques mois, la nourriture est rare et l’eau commence son voyage de retour vers le delta de l’Okavango. La famille doit traverser à nouveau les déserts de l’Afrique.

La marche vers le delta ne sera pas une tâche facile, car les eaux de crue angolaises sont au début de cette année et le troupeau devra gagner du temps. Cependant, les liens émotionnels entre les éléphants sont aussi forts que ceux entre les humains et la force de la famille les a menés jusqu’ici. Ensemble, Gaia, Shani, Jomo et leur famille osent emprunter le chemin le plus court… à travers le pays des lions.

Le même jour, Disney ajoutera également «Dolphin Reef» et «Penguins» à Disney +, ainsi que des spéciaux dans les coulisses de ces trois documentaires, dont «In the Footsteps of Elephant», «A Life on the Edge» et “Plonger avec les dauphins”.

Ces films captivants se joindront à une collection déjà solide de titres d’animaux et de nature mis en évidence tout au long du mois, y compris les «parcs nationaux d’Amérique» de National Geographic, «Wild Yellowstone», «The Flood», «JANE», «Before the Floods», «Planet of les oiseaux »,« Sea of ​​Hope: America’s Underwater Treasures »,« Kingdom of the White Wolf »,« Tree Climbing Lions », Hostile Planet» et «Wild Russia».

En reconnaissance de «Elephant», Disneynature et le Disney Conservation Fund soutiennent Elephants Without Borders, une organisation travaillant au Botswana pour assurer la prospérité des gens et des éléphants. Elephants Without Borders travaille sur des stratégies pour protéger le refuge des éléphants du Botswana, en aidant à réduire les conflits homme-faune sauvage par l’éducation, le développement économique et des solutions qui redirigent la migration des éléphants loin des gens ou fournissent aux communautés des outils qui aident à se protéger et à protéger leurs biens lorsque les éléphants sont à proximité.

Disney a une longue histoire de soutien aux océans et à la vie marine à travers le monde. Les subventions du Disney Conservation Fund et l’expertise de Disney Conservation Team Wildlife ont aidé des organisations de conservation et des communautés de premier plan à établir des pépinières de corail pour aider à repousser leurs récifs endommagés, à construire des pêcheries qui économisent le poisson et à créer des emplois locaux, à sauver des dauphins bloqués inspirer les enfants à explorer et à protéger les côtes, les récifs et autres habitats marins.

Êtes-vous excité pour “Elephant”?

