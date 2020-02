Elettra Lamborghini fait ses débuts à Sanremo 2020 et Francesco Gabbani en tête du classement partiel

La musique est le protagoniste de la télévision aux heures de grande écoute en Italie dans ces premiers jours de février et c’est que La chaîne publique RAI célèbre le concours de musique de Sanremo, qui célèbre en 2020 ses 70 ans de vie et dont le représentant de ce pays sortira lors du prochain Festival Eurovision. 24 sont les artistes qui se battent pour la victoire qui dans ce cas seront choisis grâce à un Jury de démonstration, votes de presse, des membres de l’orchestre et de toute évidence également rejoindre le vote du public du réseau de télévision depuis leur domicile.

Elettra Lamborghini et Francesco Gabbani à Sanremo 2020

Eh bien, après les deux premières nuits de compétition musicale dans ce Sanremo 2020, l’artiste Francesco Gabbani mène le classement partiel dans lequel seul le jury démographique est pris en compte. Celui qui était l’un des grands favoris de l’Eurovision lors de l’édition de l’année grâce à sa participation avec la chanson “Occidentali’s Karma”, la chanteuse triomphe à nouveau dans cette présélection, en l’occurrence avec la chanson “Vice versa”. Ils le suivent dans les 5 premiers votes de ce jury Le Vibrazioni avec “Dov’è”, Piero Pelù avec “Gigante”, Pinguini Tattici Nuccleari avec “Ringo Starr” et Elodie avec “Andromeda”.

Ce fut le passage d’Elettra

Parmi les participants qui ont déjà traversé le paysage impressionnant de Sanremo 2020, nous trouvons également Elettra Lamborghini. La célébrité controversée que nous avons pu voir dans ‘Super Shore’, ‘GH VIP’ et même en tant qu’entraîneur en italien ‘La Voz’ a également du mal à représenter l’Italie au Festival Eurovision 2020 avec le thème “Musique (et il reste comparer) “. Un thème qui sonnera sûrement dans les discothèques et qui n’a laissé personne indifférent. La preuve en est la quantité de tweets qui ont été générés dans notre pays lorsque la jeune artiste a agi et que Lamborghini est bien connue dans notre pays grâce à son travail aux formats espagnols.

Pour l’instant, Cela n’a pas conquis le jury car pour l’instant il est à la 21ème place du classement général. Mais il faudra attendre le dernier gala qui aura lieu samedi et dans lequel l’identité de l’artiste qui choisira d’aller à l’Eurovision sera décidée après la somme des votes totaux (jury, orchestre, presse et spectateurs). Pour l’instant, les spectateurs vivent quatre nuits non qualificatives au cours desquelles nous rencontrons au jour le jour les participants qui peuvent gagner le concours musical reconnu mais la décision finale ne sera connue que le 8 février.

