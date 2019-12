Elettra Lamborghini s'est fiancée à son petit ami Dj Afrojack | Instagram

Elettra Miura Lamborghini a annoncé dans son compte Instagram officiel son engagement envers la DJ Afrojack, avec qui vous avez plus d'un an de relation.

Elettra est mannequin, chanteuse, présentatrice, cavalière et personnalité de la télévision et d'origine italienne, quant à son fiancé Nick Van de Vak Mieux connu sous le nom de DJ Afrojack est un DJ et producteur d'origine néerlandaise.

Si le nom de famille d'Elettra vous est connu, vous avez raison, elle est la petite-fille de Ferruccio Lamborghini fondateur de la marque la plus connue de voitures italiennes.

Le modèle controversé et particulier a été annoncé grâce à sa participation à l'émission de téléréalité "Super Shore", où il a attiré l'attention non seulement à cause de son nom de famille mais aussi à cause de sa personnalité.

"Mon meilleur ami @afrojack m'a demandé de l'épouser il y a 2 jours … c'est la personne la plus douce et la plus aimée que j'ai jamais rencontrée de ma vie, et le seul homme que je puisse vraiment appeler HOMME … tous les jours" , a partagé Elettra.

Malgré le peu de temps passé avec son petit ami, le couple est prêt à donner la prochaine étape, ainsi que de nombreux autres couples qui se sont mariés même après quelques mois de fréquentation.

"Je pense que j'ai de la chance de trouver quelqu'un qui a un grand cœur comme lui et qui a toujours confiance en la famille et qui me ressemble beaucoup … les gens disent:" quand vous êtes la bonne personne, vous le ressentez ". Je pense que depuis le début, ce sera pour toute une vie », a conclu le mannequin sur son Instagram.

Le mannequin a 25 ans et est déjà une personnalité de la télévision ainsi que son fiancé qui fait partie des premières places du DJ Magazine, en 2007 elle fonde sa maison de disques Wall Recordings, tous deux forment un beau couple d'entrepreneurs.

