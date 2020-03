Élever Kanan ‘Cast en tant que régulier de la série

Avec Power Book II: Ghost actuellement en production, Power Book III: Raising Kanan a déjà commencé le casting. En plus de Mekai Curtis (Kanan Stark), Patina Miller (Raq), Lovie Simone (Davina Harrison), Hailey Kilgore (jeune Jukebox), Omar Epps (Detective Howard) et Quincy Brown (producteur de musique local, Crown), des stars connues comme London Brown, Malcolm Mays, Shanley Caswell, Toy Sandeman et Joey Bada $$ ont également rejoint les habitués de la série. Voici les rôles de chacun dans la préquelle.

Joey Badass (Jo-Vaughn Virginie Scott) | Efren Landaos

Comment le «pouvoir» s’est-il terminé?

Après avoir réalisé que James “Ghost” St. Patrick (Omari Hardwick) la dénoncerait pour le meurtre de son meilleur ami, Lakeisha Grant (LaLa Anthony), et voulait que son fils, Tariq (Michael Rainey, Jr.), avoue avoir tué le sale flic qui a tiré sur sa sœur jumelle, Tasha (Naturi Naughton), a décidé qu’elle tuerait son ex-mari.

Cependant, leur fils s’est d’abord approché de lui seul dans son club. En colère, son père a quitté leur famille pour feu Angela Valdes (Lela Loren) et bouleversé Ghost a tenté de le forcer à avouer après que le propriétaire de la vérité a dit qu’il en prendrait la responsabilité, Tariq a abattu et tué son père.

Tasha a ensuite essayé de l’épingler sur son nouveau petit ami, Q (Tyrone Marshall Brown), mais il est sagement entré dans un magasin pendant le tournage pour avoir un alibi. De plus, Ghost n’a rien laissé à son ex-femme et a plutôt partagé sa succession entre ses enfants.

Alors que Tariq héritera de tout ce que son père possédait, y compris le club, il ne peut rien recevoir qu’après avoir obtenu un diplôme d’une université de quatre ans avec au moins une moyenne de 3,5 années.

La série s’est terminée avec les flics arrêtant Tasha pour le meurtre de Ghost et Tariq s’installant dans son dortoir de l’université.

Quelle est la prémisse de «Power Book III: Raising Kanan»?

Actuellement, il y a quatre spin-offs Power à venir basés sur certains personnages que les téléspectateurs aiment détester ou détestent aimer. Power Book II: Ghost, dirigé par les nouveaux arrivants Mary J. Blige (Monet) et Cliff «Method Man» Smith (avocat Davis Maclean), comprendra également Tariq, Tasha et le procureur de district Cooper Saxe.

Power Book III: Raising Kanan est la seule préquelle et plonge plus profondément dans l’arrière-plan et la montée du personnage de Curtis “50 Cent” Jackson, Kanan Stark. Power Book IV: Influence tourne autour du sale conseiller municipal Rashad Tate et de son monde politique, et Power Book V: Force suit le meilleur ami et partenaire commercial de Ghost, Tommy Egan, qui quitte New York pour la Californie.

Joey Bada $$ rejoint le casting de «Raising Kanan» en tant que régulier de la série

La star des Ballers, London Brown, jouera dans la préquelle le rôle de Marvin, qui est l’oncle de Kanan, le père de Jukebox, le frère aîné de Raq et Lou-Lou et le muscle du commerce de la drogue de Raq.

Alors que Marvin est une personne physique qui reste prête pour un combat, il n’est pas le plus intelligent, et ses jeunes sœurs plus intelligentes rejettent souvent ses opinions.

Extrêmement fidèle et souvent sensible, sa sœur Raq, qui est la mère de Kanan, fait confiance à Lou-Lou pour gérer leurs affaires familiales. Cependant, il veut finalement partir et suivre sa passion pour la musique. Omar Epps et Shanley Caswell sont également les vedettes de l’émission en tant que partenaires détective Howard et Burke.

Le mannequin et athlète britannique Toby Sandeman dépeint l’intelligente et séduisante Symphony Bosket qui barmans la nuit pendant ses études pour recevoir son Master en urbanisme pendant la journée. Lui et Raq se rencontrent et développent rapidement des sentiments l’un pour l’autre, bien qu’ils viennent d’horizons entièrement différents.

Enfin, le rappeur Jo-Vaughn «Joey Bada $$» Scott a rejoint le casting en tant qu’Unique, la plus grande cheville ouvrière de la drogue dans le quartier de New York, dirigée par son frère, qui purge une peine de prison à vie. Il sert le beau et féroce rival de Raq alors qu’il contrôle le quartier.

Power Book II sortira en juin 2020. Power Book III: Raising Kanan sera présenté peu de temps après.