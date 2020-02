Eli, deuxième concurrent expulsé de l’édition

Dans la nuit de dimanche 2 février, ‘OT 2020’ a célébré son troisième gala de l’édition, au cours duquel Rafa Romera et Eli Rosex ont joué leur séjour à l’Académie après une dure semaine au cours de laquelle de nombreux candidats sont tombés malades, notamment Le candidat nominé. Finalement, le canari a dû dire au revoir à ses pairs, devenant le deuxième expulsé de l’édition.

Eli et Rafa au Gala 3 de ‘OT 2020’

“Je fais beaucoup confiance aux gens, mais je ne me fais pas confiance”, a reconnu Rafa., lors d’une première rencontre avec Roberto Leal au cours de laquelle il leur a demandé comment s’était déroulée sa semaine, après quoi le candidat a souligné qu’en choisissant la chanson “Sentiment d’acajou”, “il voulait faire preuve d’une touche différente”. “Je n’ai pas vécu cette semaine”, a admis Eli, qui avait été malade pendant plusieurs jours, atteint de grippe et de pharyngite.

“J’ai appris à avoir plus confiance en moi, à ne pas me gratter autant et à profiter davantage de l’Académie”, a avoué Romera, lorsque le présentateur lui a demandé ce qu’il traversait lors du concours, après quoi Eli a plaisanté en disant qu’il avait appris à “Mettez le thermomètre vingt fois par jour et prenez 200 comprimés.” “J’ai appris à en profiter beaucoup plus”, a conclu le Canarien, satisfait de la décision du public. “Il l’a guéri cette semaine et je n’ai rien fait. Rien ne se passe”, a déclaré le deuxième expulsé de l’édition, qui a opté pour le “big time”, tout en serrant ses coéquipiers au rythme de “No Good”, Kaleo.

“Cela a été plus difficile que je ne le pensais”

Eli a eu l’occasion de discuter pendant un certain temps avec Noemí Galera après le gala, où il a pu voir des messages de soutien. Une réunion qui a commencé avec le réalisateur pour lui demander quelles étaient les impressions de la candidate sur son passage à l’Académie. “Cela a été plus difficile que je ne le pensais”, a avoué l’expulsé., avant d’indiquer vivre ensemble et être «enfermé». De plus, Eli a reconnu que, pour recommencer l’expérience, “je changerais mon attitude” et a choisi Maialen comme partenaire à qui je voulais dire au revoir, “parce que cette fille me sauve la tête”. “Je pense que votre temps dans ce programme n’a pas été facile, mais je crois en vous”, a conclu Galera., avant de dire au revoir au candidat.

.