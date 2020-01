Eli est absent après avoir regardé les vidéos de ses problèmes à l’Académie lors du Gala 2

* En préparation

Dans la nuit de dimanche 26 janvier, la télévision espagnole a retransmis en direct le Gala 2 de ‘OT 2020’, dans lequel Ariadna et Nick Maylo risquaient leur expulsion. De plus, l’organisation a décidé de remettre aux candidats un résumé des conflits qu’ils avaient connus tout au long de la semaine, ce qui Roberto Leal a eu l’occasion de parler avec les garçons pendant le gala et cela a obligé Eli Rosex à quitter le plateau pendant quelques minutes.

Roberto Leal s’entretient avec Eli au Gala 2 de ‘OT 2020’

Comme FormulaTV l’a appris, la candidate a dû sortir pour prendre l’air parce qu’elle était très affectée après la publication du résumé dans lequel elle et Jésus et Ariane étaient les protagonistes. “Je pense qu’ils ont mis seize personnes dans une maison qui ne nous connaissait pas. La plupart d’entre nous sont des gens qui aiment sortir”, a déclaré la candidate, lorsque Leal a voulu savoir ce qu’elle pensait avoir mal tourné en vivant ensemble. “J’aime qu’on me dise des choses. J’ai enduré beaucoup de choses et il y a des problèmes qui me révolutionnent. Désolé”, a ajouté Eli avec enthousiasme.

