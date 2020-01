Eli et Rafa, candidats nominés au Gala 2

* En préparation

Dans la nuit de dimanche 26 janvier, ‘OT 2020’ a tenu son Gala 2, où les concurrents ont dû dire au revoir à Ariane, qui a été la première expulsée contre Nick Maylo. De plus, Flavio a été élu par le public comme le favori du gala, qui s’est terminée par les nominations finales d’Eli Rosex et Rafa Romera après le salut d’Anaju et de Gèrard.

Eli et Rafa, nominés du Gala 2 de ‘OT 2020’

“Vous avez bien fait vocalement, mais une étape de plus manque”, a déclaré Nina, lors de l’évaluation de la performance de Gèrard, qui a pris la scène avec Hugo Cobo pour chanter “Sucker”. Une interprétation avec laquelle Gèrard n’a pas réussi à convaincre le jury, comme Rafa. “Pour moi, vous n’avez pas l’une des grandes voix de l’Académie, mais vous avez quelque chose de cette grâce immense et un charisme que vous chiez. Je ne vous ai pas vu à 100% aujourd’hui”, Natalia Jiménez a avoué, lors de l’évaluation du candidat, qui a agi avec “Bonita”, par Juanes et Sebastián Yatra, avec Eli.

“Honnêtement, je pense que l’apparence n’est pas importante”, a déclaré Javier Llano, s’adressant aux canaris. “Je pense qu’il y a quelque chose d’important mais il doit sortir. Vous auriez dû diriger le duo, mais vous avez été comme deux points en dessous la semaine dernière.”, a expliqué le jury en expliquant les raisons de sa nomination, dans lesquelles il a souligné l’importance de l’évolution. “Je sais que vous avez tout pour le faire comme Dieu le commande”, a déclaré Natalia, valorisant Anaju, qui a joué “Guantanamera” avec Nia, qui a remporté les éloges du jury. “J’ai encore besoin de voir Anaju dès la première nuit. Vous êtes une fille très talentueuse et j’aimerais vous voir grandir, mais nous allons vous proposer la candidature “, a conclu Jiménez.

.