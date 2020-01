Que parmi tous les concurrents de «OT 2020» il n’y ait pas de bonnes vibrations est évident. La devise de “Ivo ivo ivo, câlin collectif” est de peu d’utilité, car les combats entre eux, les commentaires offensants et le manque de respect rendent le vivre ensemble impossible. Lors de la dernière rencontre qui a été révélée, a joué Gèrard, qui voulait parler à Noemí Galera pour expliquer ce qui s’était passé.

Gèrard, dans ‘OT 2020’

“Il y a un problème qui me dérange depuis hier”, a expliqué le candidat à Galera dès son entrée dans la salle. “Je pense que je m’entends bien avec tout le monde, mais hier soir j’étais au lit à parler avec Eva, Eli m’a approché très nerveux et m’a dit: “ J’ai parlé à mon psychologue et je lui ai dit d’arrêter de faire des blagues de me piquer parce qu’ils me font beaucoup de mal et me donnent des crises d’angoisse ”, a déclaré Gèrard, ajoutant ce qu’il pensait à l’époque: “Mais si je parle le moins à Eli, je parle le moins et je ne fais pas de blagues”.

Il s’avère que, auparavant, ils comparaient des voix et Eli a dit que Gèrard était le même que Ed Sheeran, alors le candidat a demandé à son partenaire: “Et à quoi ressemble votre voix?” Il n’a pas répondu, le sujet est resté là, mais maintenant il croit qu’à partir de ce moment, elle “le met très en colère”. En disant au directeur de l’Académie, elle avait l’air vraiment inquiète, car “quand elle m’a parlé du psychologue, j’ai pensé que si je faisais quelque chose que je ne réalisais pas”.

Naomi: “Ne lui prêtez pas la moindre attention”

Après que Gèrard s’est déchaîné, Naomi l’a rassuré: “Eli m’a dit qu’il s’entendait avec tout le monde mais il y a deux personnes qui lui ont coûté plus cher. Il faut être toi, mais ne fais pas la moindre attention car ça va mal cette semaine et il est avec un mogollón dans la tête ce tissu. Je voudrais vous parler de vous, je pense que c’est le mieux que vous puissiez faire. “

Ensuite, il a donné un autre exemple dans lequel il a mal parlé et même d’autres collègues ont vu et ont été surpris. Galera a expliqué que “c’est tout un obus, vraiment”, que “c’est sur la défensive” et qu’il va parler à Eli tout au long de l’après-midi afin que cela puisse être résolu, mais il a réitéré au concurrent d’être calme, car “ce n’est rien de grave, rien qui n’a pas de solution”.

