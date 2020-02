Eli (‘OT 2020’) annonce qu’il enregistrera son premier single

Eli Rosex a été le deuxième expulsé de ‘OT 2020’ avec un pourcentage très élevé (92%), en grande partie à cause de son attitude inappropriée et de ses commentaires malheureux au sein de l’Académie. Deux semaines après son départ du talent musical de La 1, les Canaries ont annoncé à travers ses profils Twitter et Instagram qu’elle s’apprêtait à enregistrer son premier single.

Eli n’a pas révélé plus de détails sur le style ou les paroles de la première chanson qui sortira, mais il a révélé qu’il le ferait entre les mains de trois producteurs de musique et a remercié la confiance qui y était placée. De nombreux adeptes de l’opération Triunfo l’ont félicité d’avoir réalisé son rêve, mais d’autres ont été très durs avec elle. et ils lui ont rappelé que son attitude n’est pas pardonnée au sein de l’Académie.

Les deux victoires qui ont également quitté le concours, Ariadna et Nick, ont confirmé qu’elles travaillaient sur la création de leurs premiers singles. Sur Instagram, Ariadna a mis en ligne une photo avec un producteur de musique dans laquelle il assure à ses fans qu’il veut leur montrer “plus de petites choses” dans peu de temps, après avoir confirmé qu’il avait déjà commencé à donner vie à son premier projet. Pour sa part, Nick a partagé un post expliquant qu’il travaille déjà sur sa chanson, qui s’appellera “Histoires volées”.

A l’Académie ils ne perdent pas de temps non plus

Les candidats qui ont déjà été expulsés n’ont pas perdu une minute pour se mettre au travail et commencer à travailler sur leurs premières chansons, mais pas plus que les victoires qui restent au sein de l’Académie. ‘OT 2020’ a déjà confirmé que Javy ne sera pas le seul à faire produire sa première chanson pendant son temps pour le talent musical, car ils ont également rejoint cette liste Hugo avec “Demons”, Anne avec “J’ai sauté”, Maialen avec “Oxytocin” et Bruno, qui n’a pas encore décidé d’un nom pour son sujet.

Plus de sorties

Mais les candidats à “ OT 2020 ” ne sont pas les seuls à vouloir se tailler une carrière musicale réussie et à produire leurs chansons, puisque deux triomphes des éditions précédentes ont annoncé via leurs réseaux sociaux qu’ils sortiraient de nouveaux singles. Miriam Rodríguez (‘OT 2017’) a fait plaisir à ses fans en disant que le 21 février sa nouvelle chanson arrivera, “Je me suis réveillé”. Damien (‘OT 2018’) a également promis une “nouvelle musique” à ses fans le 28 février.

