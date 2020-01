Eli Roth produit une franchise «Clownpocalypse» qui comprendra un long métrage et un jeu vidéo

Eli Roth se prépare à libérer un Clownpocalypse, Deadline rapporte aujourd’hui, et il est à bord pour produire un long métrage et un jeu vidéo sous ce parapluie de franchise particulier.

L’ambitieux «projet d’horreur à 360 degrés» de Roth et 3BlackDot, “Comprendra un long métrage, un jeu vidéo, un événement en direct, une série abrégée et des marchandises.”

Philip Gelatt (Love Death + Robots de Netflix) est à bord pour écrire le long métrage Clownpocalypse, qui devrait commencer à tourner plus tard cette année.

Roth a déclaré au site: “J’ai passé un moment incroyable à collaborer avec James Frey et l’incroyable équipe de 3BlackDot. Du concept à l’art en passant par le jeu, à chaque étape du processus, aucune idée n’a été trop folle, et ils l’ont exécutée au plus haut niveau. Pendant des années, des gens m’ont dit: “Vous ne pouvez pas faire ça dans un jeu, c’est trop fou” et j’ai finalement trouvé des partenaires qui ont dit: “Allons plus loin.” On a l’impression de faire un jeu , film et expérience en direct sans supervision parentale ou studio pour nous dire de les atténuer, et c’est la seule façon de créer quelque chose de spectaculaire et de mémorable. Ce sera un grand événement amusant et effrayant pour les joueurs, les cinéphiles et les personnes qui aiment les événements en direct. Le Clownpocalypse arrive. Sois prêt.”

Les détails spécifiques de l’intrigue pour les différents projets sont pour le moment en cours.