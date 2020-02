Eli Roth s’apprête à diriger l’adaptation du film «Borderlands» pour Lionsgate

Il n’ya pas de pénurie d’éléments de violence et d’horreur dans le Borderlands jeux vidéo, et il semble qu’un cinéaste d’horreur dirigera la toute première adaptation sur grand écran des jeux. La date limite signale que Eli Roth a signé pour diriger Lionsgate!

La production, indique le site, commencera plus tard cette année.

“Borderlands se déroule dans un avenir lointain, dans lequel quatre” Vault Hunters “se rendent sur la planète lointaine Pandora pour traquer un coffre extraterrestre, qui contiendrait une technologie extraterrestre avancée. Les chasseurs se retrouvent aux prises avec la faune locale et la population de bandits, mais tentent finalement d’empêcher le chef d’une armée de sociétés privées d’atteindre le coffre-fort en premier. »

Roth a déclaré: «Je suis tellement excité de plonger dans le monde de Borderlands et je ne pourrais pas le faire avec un meilleur script, une équipe de production et un studio. J’ai une longue histoire réussie avec Lionsgate – j’ai l’impression que nous avons grandi ensemble et que tout dans ma carrière de réalisateur a conduit à un projet de cette envergure et de cette ambition. J’ai hâte d’apporter ma propre énergie, mes idées et ma vision au monde sauvage, amusant et infiniment créatif du jeu. »

Un choix inspiré, et nous pensons que le sens de l’humour et le flair de Roth pour la comédie de genre devraient faire de lui un bon candidat pour le monde farfelu, violent et rempli de monstres de Borderlands.

Craig Mazin («Tchernobyl») a écrit la version actuelle du script. Avi Arad et Ari Arad d’Arad Productions produisent aux côtés d’Erik Feig de PICTURESTART.

Le jeu le plus récent de la franchise, Borderlands 3, est sorti à la fin de l’année dernière.