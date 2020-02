Eli Roth sera choisi pour réaliser le film Borderlands

Eli roth, le célèbre réalisateur de films d’horreur comme Hostel and Cabin Fever, apparemment, il a déjà été choisi pour être le réalisateur du film qui emmènera Borderlands au cinéma, la franchise Gearbox Software qui est devenue incroyablement populaire depuis le lancement de son premier opus en 2009. Le film Borderlands est un projet Lionsgate, qui présente la coproduction d’Arad Production et Gearbox Software, et a tout pour être un succès si vous parvenez à transmettre le mélange d’humour et d’action que le jeu a.

La nouvelle qu’Eli Roth sera le réalisateur du film Borderlands a été diffusée sur Twitter par Randy Pitchford lui-même, fondateur et PDG de Gearbox Software. Mais, quelques minutes seulement après le lancement du message, Pitchford a supprimé le tweet.

Cela dit le message:

«Je suis très heureux d’accueillir Eli Roth en tant que réalisateur du film Borderlands en développement avec Lionsgate et Arad Production. Veuillez souhaiter la bienvenue à Eli Roth dans l’équipe et assurez-vous d’assister au Gearbox Show au Main Theatre pendant PAX East le 27 février pour plus d’informations. #borderlandsmovie “.

Comme cela se produit toujours dans ces cas, plusieurs utilisateurs ont pris des captures d’écran du tweet et ont commencé à le viraliser. Il est probable que la grande surprise de Gearbox Software pour PAX East confirme Roth, un événement qui aura lieu le week-end prochain.

L’adaptation de Borderlands est en développement depuis des années, mais nous n’avions aucune nouvelle récente du projet. Il y a des années, dans une interview, Paul Sage, le directeur créatif de Borderlands 3, a proposé l’idée de Dwayne “The Rock” Johnson jouant le rôle de Claptrap, le robot qui rejoint les joueurs dans chaque jeu Borderlands. Cela est presque improbable, mais bientôt nous commencerons à rencontrer le casting.

Ainsi, il ne reste plus qu’à attendre le 27 février pour la confirmation d’Eli Roth en tête de la bande.

