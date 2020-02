Après l’expulsion d’Ariane la semaine dernière, ce dimanche 2 février sera l’adieu d’un autre des triomphes de ‘OT 2020’: Eli ou Rafa devront dire adieu à leur rêve de gagner le talent musical de La 1. Selon les utilisateurs de FormulaTV, ce sera Eli qui quittera l’Académie au Gala 3, puisque seulement 7,1% pensent que le jeune Canarien Ce pourrait être la sauvegarde.

Eli sera le deuxième expulsé dans ‘OT 2020’, selon les utilisateurs de FormulaTV

Donc, Rafa, avec 92,9% des voix, serait le favori du public pour continuer au programme pour une autre semaine. Une décision qui ne serait pas surprenante après les nombreuses controverses dans lesquelles Eli a été impliqué au sein de l’Académie et avec lesquelles l’aversion d’une grande partie du public a suscité.

Les adeptes du format ont exprimé à de nombreuses reprises dans les réseaux sociaux leur désaccord avec les opinions et attitudes qu’Eli a manifestées lors de leur passage au concours Dans le troisième gala, dans lequel Beret et Ainhoa ​​Arteta agiront, la question sera résolue si le public décide finalement d’expulser Eli ou si cela lui donne une seconde chance.

Son entretien avec Naomi

Les téléspectateurs de “ OT 2020 ” avaient déjà exigé au cours de la première semaine du concours de donner une touche d’attention à Eli pour ses mauvaises réponses, ses blagues déplacées ou ses commentaires désobligeants à propos de ses coéquipiers. Certains ont même demandé une expulsion disciplinaire via Twitter et Instagram, mais la direction du programme a préféré opter pour une solution plus souple.

Ainsi, Naomi Galera a donné une conférence collective pour récriminer ces attitudes envers le groupe. Mais voyant qu’Eli n’était pas tenu pour acquis, le directeur de l’Académie, l’a rencontrée en privé pour lui faire voir qu’il y avait certains commentaires ou gestes d’elle qui pourraient être inappropriés et qu’il n’est pas juste de s’excuser dans sa personnalité pour agir incorrectement.

