Elijah Wood a une réunion de famille macabre dans la bande-annonce de Come to Daddy

Elijah Wood (Couleur hors de l'espace) revient au genre de la comédie d'horreur indie pour le prochain Viens voir papa à Saban Films, qui a fait ses débuts sa première bande-annonce taquiner une réunion de famille macabre et sombre hilarante. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Exclusif: 5 films d'horreur de rêve d'Elijah Wood et Daniel Noah

Norval Greenwood, un homme-enfant privilégié arrive dans la belle et isolée cabane côtière de son ancien père. Il découvre rapidement que non seulement papa est un imbécile, mais il a également un passé louche qui se précipite pour les rattraper tous les deux. Maintenant, à des centaines de kilomètres de sa zone de confort douillet, Norval doit se battre avec des démons, réels et perçus, afin de renouer avec un père qu'il connaît à peine.

Le film est écrit par Toby Harvard (The Greasy Strangler), Basé sur une idée d'histoire d'Ant Timpson (L'ABC de la mort) et est dirigé par Timpson. En plus de Wood, le film présente un casting qui comprend Stephen McHattie (Watchmen), Garfield Wilson (L'homme au château haut), Martin Donovan (Principe), Michael Smiley (La fin du monde) et Simon Chin (Killing Eve).

Harvard produit le film aux côtés de Laura Tunstall, Emma Slade, Mette-Marie Kongsved, Katie Holly et Daniel Bekerman, avec Lia Buman, Tim Headington et Timpson comme producteur exécutif.

CONNEXES: H.P. Affiche Lovecraft Color Out of Space avec Nicolas Cage

La comédie d'horreur devrait sortir dans certains cinémas et vidéos à la demande le 7 février.

<img class = "lazy lazy-hidden" data-lazy-type = "iframe" src = " La "alt =" "/>