Elijah Wood et Ant Timpson sur Macabre Come to Daddy

Dans les années depuis Le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood s’est fait un vrai nom dans le genre d’horreur en tant que star et producteur et le moment est venu pour un autre effort acclamé et macabre sous la forme de la comédie d’horreur Viens voir papa. ComingSoon.net a eu la chance de s’asseoir avec la star et le réalisateur Ant Timpson pour discuter de la réalisation de l’histoire et de certains des tournants les plus bizarres de l’histoire et des personnages.

Norval Greenwood (Wood), un homme-enfant privilégié, arrive dans la belle et éloignée cabane côtière de son ancien père. Il découvre rapidement que non seulement papa est un imbécile, mais il a également un passé louche qui se précipite pour les rattraper tous les deux. Maintenant, à des centaines de kilomètres de sa zone de confort moelleuse, Norval doit se battre avec des démons, réels et perçus, afin de renouer avec un père qu’il connaît à peine.

Le film est écrit par Toby Harvard (The Greasy Strangler), Basé sur une idée d’histoire d’Ant Timpson (L’ABC de la mort) et est dirigé par Timpson. En plus de Wood, le film présente un casting qui comprend Stephen McHattie (Watchmen), Garfield Wilson (L’homme au haut château), Martin Donovan (Principe), Michael Smiley (La fin du monde) et Simon Chin (Killing Eve).

Harvard produit le film aux côtés de Laura Tunstall, Emma Slade, Mette-Marie Kongsved, Katie Holly et Daniel Bekerman, avec Lia Buman, Tim Headington et Timpson comme producteur exécutif.

La comédie d’horreur devrait sortir dans certains cinémas et vidéos à la demande le 7 février.

En s’aventurant à rencontrer son père éloigné, Wood’s Norval doit se rendre dans une cabine éloignée assise sur une falaise rocheuse, à la moins riche Tony Stark, que Timpson a décrit comme engendrant du désir d’avoir la maison elle-même “être un personnage majeur dans la film »et de leurs voyages de reconnaissance au Canada.

“Parce que nous allions être à la maison pendant la majeure partie du film, cela devait être quelque chose d’intéressant sur le plan cinématographique et il devait offrir beaucoup de choses qui étaient dans le script”, a déclaré Timpson. «Nous avons passé beaucoup de temps, deux voyages de reconnaissance vraiment, partout dans cet endroit que nous avons tourné, appelé l’île de Vancouver, qui est une immense zone géographique à couvrir. Il y avait beaucoup de maisons qui auraient pu fonctionner, mais elles n’auraient pas été le même film, elles auraient beaucoup perdu. À la minute où j’ai vu l’endroit, je me suis dit: «C’est le paradis, nous devons tourner dans cette maison.» Cela offrait tout ce qu’il fallait en termes de mise en place du personnage dans une sorte de terrain vraiment isolé et cela faisait la moitié du travail pour nous tout de suite, ça nous a beaucoup aidés. »

“C’est une maison vraiment emblématique”, a reconnu Wood. “Cela donne en quelque sorte le ton de la scène et c’est en grande partie ce que [Ant] sorte de décrit. Nous avons vraiment eu de la chance car il y avait aussi d’autres maisons en considération. »

“Il est difficile de trouver quelque chose sur des rochers, construits sur un terrain accidenté, en particulier pour un endroit qui a des conditions météorologiques extrêmes”, a poursuivi Timpson. «Nous avons également adapté le script pour l’adapter à l’emplacement. Alors Toby, l’écrivain, je n’ai cessé de renvoyer des images et de dessiner sur ces photos Google de “C’est ici et essayons de structurer la logistique autour de ça.”

“Histoire intéressante, l’histoire de la maison est qu’elle a été construite par un père et un fils”, a noté Wood. “Un peu incroyable, il a ce genre d’histoire vraiment à propos.”

«Ouais, une histoire beaucoup plus agréable», dit Timpson alors que Wood et lui rient tous les deux.

Timpson a engendré le concept de l’histoire à partir de son expérience personnelle d’avoir son propre père décédé devant lui, mais il attribue une grande partie des rebondissements du film et des personnalités bizarres du personnage à l’écrivain du film Toby Harvard, avec qui il a déjà travaillé avec The Greasy Strangler.

«Je lui ai donné l’idée squelettique de l’inspiration, puis il l’a prise et a couru comme un maniaque», a déclaré Timpson. “Tout sur la création du personnage de Norval, ce n’est pas du tout autobiographique. C’est une idée créative à part entière de Toby lui-même, et Elijah a tout apporté, lui donne vie. J’aimerais pouvoir dire que j’ai complètement créé Norval, mais c’est à cela que servent les écrivains. »

“Norval n’a été inspiré par personne en particulier, je n’ai pas nécessairement apporté quoi que ce soit à la table en ce qui concerne une personne que je connais”, a déclaré Wood. «Toby lui a écrit de façon très vivante et il y a beaucoup de choses avec lesquelles je peux travailler. Quand j’ai reçu le script pour la première fois, il était initialement envoyé avec une image de Skrillex et était comme, “Il ressemble un peu à ça.” Skrillex n’est pas si extrême par rapport aux personnes qu’il a ensuite envoyées lorsque nous sommes entrés en production. Une fois que j’ai été pris au piège et que nous faisions le film, il était comme “Et ces gens?” “

“Une fois que vous avez dit oui, son niveau de confiance a augmenté”, a déclaré Timpson en riant. “C’était comme:” Je vais commencer à jeter tout ce que je peux sur le gars. “Nous avons parcouru toute la série puis l’avons affiné des stars du football aux personnes étranges du concours Eurovision. Nous voulions vous distraire de vos yeux bleus, et vous continuez à remonter dans vos yeux, mais le mode vous fait juste tomber, alors j’ai pensé que c’était vraiment convaincant. C’était une collaboration entre Elijah, Toby et moi, je voulais qu’il ait l’air si extrême et que la première fois que vous le voyez se sentir comme un étranger dans un paysage étranger. Elijah a ensuite dit à juste titre: «Nous ne pouvons pas être trop caricaturaux.»

“Oui, nous devons le garder humain”, gloussa Elijah. “Il doit se sentir comme une personne qui existe quelque part dans le monde.”

L’une des nombreuses choses qu’un film peut célébrer est la magie accidentelle, y compris les cas où une action imprévue peut se transformer en un morceau convaincant, même si c’est quelque chose d’aussi bref que de jeter «The Celestine Prophecy» de côté uniquement pour qu’il atterrisse élégamment contre un mur à proximité en arrière-plan.

“Notre intention n’était jamais de le faire atterrir de cette façon, cela vient de se produire, il est censé être projeté hors écran, n’est-ce pas”, demande Wood à Timpson.

«Eh bien, la première fois que vous l’avez fait, je pense que vous l’avez jeté juste au-dessus de la balustrade», rit Timpson. “Alors la deuxième prise, je pense que c’est arrivé.”

“Je n’essayais pas de l’atterrir parfaitement”, a déclaré Wood.

“Alors je me suis dit, oh, c’est une chose tellement célestine”, a plaisanté Timpson. «Nous avons tourné comme Kubrick, nous avons fait 10 000 prises, nous avons dû l’obtenir. C’est en fait un plan CG, il y a des marionnettistes au-dessus. C’était un hasard, ils se sont produits tout au long de la production, de belles choses que vous ne pouvez pas contrôler. “

Avec les nombreux dangers auxquels Wood’s Norval doit faire face tout au long du film, les deux hommes ont mentionné que le seul défi qu’ils avaient vraiment trouvé pendant le tournage était le temps, mais qu’ils prospéraient grâce à la pression qui venait du calendrier accéléré.

“Vous voulez qu’une expérience cinématographique soit difficile, vous ne voulez pas que ce soit trop facile”, a déclaré Wood. “Un défi signifie que vous êtes inspiré de manière créative. Je pense que c’est une énergie importante à avoir de façon créative, mais c’était un film très agréable à faire. Nous nous sommes éclatés, c’était une équipe vraiment petite et intime, l’équipe était vraiment incroyable. C’était un mélange de Canadiens et de Kiwis, quelques Kiwis sont sortis. »

“Nous étions dans la maison avec le beau soleil tout le temps”, s’émerveilla Timpson. “C’était un rêve. À l’origine, ce devait être un tournage d’hiver, donc cela pourrait être par temps complètement brutal car là-bas il y a du vent comme l’enfer, des mers froides, neigeuses et déchaînées, ce qui aurait été une sorte de film très différent, et à certains égards, plus traditionnel que le genre de ce qui est attendu. Vous vous attendez à ce que sombre et orageux, nous l’avons vu 100 millions de fois, donc c’est plutôt agréable que nous ayons été heurtés et que les choses aient changé.

“Je pense que pour moi en particulier, ce que Norval traverse, en particulier dans la solitude, est intense sur le plan émotionnel et c’est un peu une montagne russe”, a poursuivi Wood. «Vous obtenez beaucoup de couleurs différentes de lui en termes d’expérience émotionnelle en relativement peu de temps. J’ai donc ressenti une grande pression pour livrer cela, et rendre cela authentique à cette expérience, et aussi pour honorer l’expérience de Ant. Donc, pour moi, c’était mon plus grand défi parce que là où ça va dans le deuxième et le troisième acte est tellement amusant, c’est amusant. C’est le genre d’aspect fou et thriller du film qui est vraiment amusant à jouer et qui ne me fait pas nécessairement peur. Les choses effrayantes sont les vrais moments, l’émotion honnête de ce que le personnage traverse et le fait de ne pas avoir beaucoup de temps pour livrer cela. Nous n’avions pas de période de répétition, et nous n’avions pas beaucoup de temps, car nous entassions beaucoup de nos jours. Il n’y a que trop de prises, donc je ressens juste cette pression et je veux m’assurer que tout se déroule de la manière la plus authentique possible. “

«Ce qui est super impressionnant dans Elijah, c’est que parce que nous tournons en un seul endroit avec des emplacements super limités et quelque peu désordonnés, il y a tellement de choses qui ont exactement la même apparence dans le film, mais à différentes périodes du film une sorte de ce miasme étrange de “Qu’est-ce que l’enfer?” “, a déclaré Timpson. “Ça a l’air de la même chose, qu’est-ce qui va se sentir différent? Mais vous étiez vraiment sur, saviez exactement les battements où vous deviez être où que nous soyons. “

Le duo a également remercié la superviseure du scénario, Monique Knight, d’avoir aidé à garder les choses sur la bonne voie, que Timpson a qualifiée d ‘«incroyable», et Wood déclarant «elle nous a vraiment aidés tous, en nous gardant bien en ce qui nous concerne» dans le script.

Dans sa transition vers le travail dans le genre d’horreur, Wood a co-fondé la société de production SpectreVision avec Daniel Noah et Josh C. Waller, qui a produit un certain nombre de projets acclamés, y compris l’adaptation Lovecraft récemment publiée Couleur hors de l’espace avec Nicolas Cage (Mandy) et écrit et réalisé par Richard Stanley. L’adaptation s’avérant être un succès et Stanley cherchant à développer une trilogie Lovecraft avec SpectreVision, Wood a confirmé que Stanley travaille sur Dunwich Horror comme le prochain versement tout en devant «garder maman» sur ce que pourrait être le troisième versement.

“Je ne sais pas si Appel de Cthulhu a été entièrement décidé, ou peut-être a-t-il été et je ne suis tout simplement pas au courant, mais Dunwich est certainement la prochaine chose », a déclaré Wood.