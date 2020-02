Elijah Wood veut ramener Robert Englund pour le cauchemar lors du redémarrage d’Elm Street

Le potentiel d’un deuxième redémarrage de Freddy pouces de plus en plus proche de devenir une réalité, et Elijah Wood a déclaré son désir de ramener Robert Englund comme Freddy Krueger.

La franchise n’a pas eu de nouveaux versements depuis le redémarrage abyssal juste avant une décennie, le moins qui en dit le mieux, où Freddy a plutôt été joué par Jackie Earle Haley. Cependant, maintenant que les droits de la série sont revenus au domaine de Wes Craven et qui a ensuite ouvert des emplacements pour une suite, n’importe qui pourrait jeter son chapeau dans le ring, avec l’annonce récente que Wood et son partenaire de production Daniel Noah sont intéressés à poursuivre la propriété. Rien d’officiel n’a été annoncé, ni suggéré qu’il ira même de l’avant, mais Wood est catégorique quant à l’importance qu’Englund fasse partie de tout nouveau film potentiel.

«Vous devez ramener Robert Englund pour un autre film. Je pense que, surtout si vous allez ouvrir une nouvelle franchise et la prendre dans des directions différentes, vous devez la créer avec lui et ensuite vous pouvez continuer. Je ne pense pas qu’il soit intéressant de raconter la même histoire encore et encore, nous n’avons pas besoin d’une autre histoire d’origine de Freddy Krueger, je ne pense pas que cela devrait même vraiment être tellement à propos de Freddy. “

Wood a ensuite parlé de New Nightmare et de son importance dans la direction prise par la perception des films slasher à la fin des années 90.

«Scream doit une vraie dette à New Nightmare. C’était la première fois que l’idée de référencer des films d’horreur dans un autre film d’horreur était possible, cela n’avait jamais été fait auparavant. »

L’utilisation limitée de Freddy remonte au film original, qui était principalement axé sur Nancy et ses amis essayant d’abord de comprendre ce qui se passait, puis d’y survivre, le temps d’écran réel du démon de rêve étant sévèrement limité, en particulier par rapport à la force dominante qu’il est devenu plus tard. Quant à New Nightmare, en plus d’introduire l’idée de méta-récits, il a également servi à ramener Freddy au sinistre harceleur de rêves qu’il était dans les épisodes originaux de la série avant que sa popularité et sa saturation culturelle ne finissent par le transformer en une plaisanterie wisecracking, donc l’utiliser comme point de référence est un très bon point de départ.

Comme mentionné précédemment, rien n’est encore gravé dans la pierre, mais il semble certainement que Wood a une solide compréhension Cauchemar sur Elm Street films et ce qui en ferait une bonne version, donc si un autre remake est finalement sur les cartes, les pouvoirs en place pourraient certainement faire bien pire que de lui donner une fissure pour en produire un.